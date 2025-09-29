Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Audiencia de Cuentas de Canarias, en directo: se presentan los informes de fiscalización de ayuntamientos y cabildos
Vivir | Tecnología

Errores de bulto, demasiada formalidad… por qué ChatGPT-5 acumula tantas críticas

El último modelo de Open AI es un coladero de críticas y sus responsables ya piensan en la versión 6

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:22

Escucha la noticia

5 min.

Los asistentes conversacionales basados en los grandes modelos de lenguaje (inteligencia artificial, IA) han cambiado las reglas del juego. La automatización de procesos y los ... avances en investigación inherentes han impactado de forma rotunda en la sociedad, a menudo despertando inquietudes por el ritmo de mejora desbocado de ChatGPT y sus derivados.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  2. 2 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
  5. 5 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa
  6. 6 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
  8. 8 El este de la península, en vilo por lluvias intensas 
  9. 9 Valsequillo vibró con su Perro Maldito
  10. 10 El envejecimiento del profesorado acelera las jubilaciones: 4.330 desde 2020

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Errores de bulto, demasiada formalidad… por qué ChatGPT-5 acumula tantas críticas

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Errores de bulto, demasiada formalidad… por qué ChatGPT-5 acumula tantas críticas