Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Tecnología

Batería baja, vibración fantasma... los síndromes tecnológicos que 'atacan' más a los jóvenes

Los teléfonos móviles pueden motivar conductas incapacitantes, advierten los expertos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:35

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

A los muchos vaivenes y preocupaciones asociados a la adolescencia, la mayoría de los jóvenes suman la ansiedad que les provoca vivir en una sociedad ... eminentemente digital. Dispositivos conectados como los smartphones hacen que experimenten miedos e inseguridades y en ocasiones una dependencia tecnológica excesiva que puede desembocar en síndromes psicológicos. Estos son algunos de los más extendidos:

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  3. 3 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  4. 4 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  8. 8

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 6 de octubre
  10. 10 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Batería baja, vibración fantasma... los síndromes tecnológicos que 'atacan' más a los jóvenes

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Batería baja, vibración fantasma... los síndromes tecnológicos que &#039;atacan&#039; más a los jóvenes