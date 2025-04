Las mejores aplicaciones para elegir qué ver en Netflix sin discusiones

Sábado por la noche. Nos acomodamos con nuestra pareja en el sofá dispuestos a disfrutar de una sesión de cine en casa y comienza el ... calvario. Pulsamos sin descanso los botones del mando en busca de la película perfecta, pero no terminamos de decidirnos. Lo que uno quiere, el otro ya lo ha visto y al revés. Cuando por fin encontramos algo que nos gusta a las dos partes... se ha hecho tan tarde que ni tenemos ganas de darle al play.

Esta situación, además de muy real, tiene nombre. Se llama el bucle del 'streaming' y refleja lo complicado que resulta a veces encontrar el entretenimiento perfecto entre tanta oferta virtual. Su funcionamiento es muy similar al 'scroll infinito' que padecemos en las redes sociales: nos pasamos horas deslizando el dedo hacia arriba para consultar toda suerte de publicaciones cortas (vídeos, fotos, estados...).

En el caso concreto de Netflix y compañía, el problema se agrava por el gran número de producciones que albergan sus catálogos, algo que el psicólogo Barry Schwartz abordó indirectamente en su libro 'La Paradoja de la elección: por qué más es menos', publicado en 2004. Lo que defiende el autor es que aunque tener muchas opciones parece algo positivo al principio, generalmente dificulta las cosas: resulta más complicado tomar decisiones y genera ansiedad e insatisfacción. «Evaluar múltiples alternativas requiere más tiempo y esfuerzo cognitivo. Cuantas más opciones hay, más sentimos que podemos tomar una mala decisión y cuando finalmente lo hacemos, estamos menos convencidos de haber tomado la correcta. Siempre queda la duda de si habría otra mejor», explica Schwartz.

Extrapolándolo a películas y series, el temor recurrente de muchos es que aquella que elijan no les enganche lo suficiente y sientan haber perdido el tiempo, algo que las plataformas de 'streaming' intentan evitar mediante sus algoritmos de recomendación. Nada más acceder a estas aplicaciones se despliega una ristra de contenidos que podrían gustarnos basada en nuestro historial de visualización e interacciones (contenido que añadimos a nuestra lista de seguimiento, valoraciones emitidas, etc.). El problema es que a menudo estos datos no son suficientes y las sugerencias son poco efectivas. Además, los gigantes del entretenimiento priorizan sus novedades o el contenido patrocinado frente a lo que realmente nos puede gustar a los usuarios, ya que necesitan recuperar las multimillonarias inversiones que conlleva la producción propia (sobre todo si están implicadas las grandes estrellas de Hollywood).

Finalmente, las plataformas no tienen en cuenta cómo nos sentimos en cada momento. Raro será que nos apetezca ver un drama si estamos de buen humor y queremos echarnos unas risas, pero el algoritmo de turno no tiene forma de saber cuál es nuestro estado de ánimo en ese momento exacto.

Cómo no perder el tiempo

Visto lo visto, toca buscar recomendaciones fuera. Pero ¿dónde? La app 'JustWatch' es todo un clásico: suele utilizarse para saber en qué plataformas (de 'streaming' o vídeo bajo demanda) se encuentra una determinada película o serie, lo que nos ahorra tiempo de búsqueda y dinero; pero también despliega opciones similares y ofrece enlaces directos a IMDb, una de las webs de referencia para conocer las valoraciones de otros usuarios y así incrementar nuestra tasa de acierto.

'Taste', por su parte, nos pide valorar películas y series para hacerse una idea de nuestros gustos y así ofrecernos recomendaciones certeras (también basadas en las preferencias de aquellos usuarios que suelen compartir nuestras calificaciones). Cuanto más la usemos, mejor nos conocerá su algoritmo, aseguran sus responsables.

La mayoría de aplicaciones ofrecen, además, la opción de crear listas con las producciones a las que hemos echado el ojo, por lo que es buena idea irlas engordando en nuestros ratos libres. Así, cuando llegue el momento de ponerse a ver algo, bastará con elegir alguna de nuestras primeras opciones.

Pero hay más alternativas. 'Watchmode' usa la inteligencia artificial para predecir si una serie o película nos gustará a partir de lo que ya hemos visto, evitándonos decepciones. También nos ayuda a encontrar series o películas según el tiempo que dispongamos y nuestro estado anímico.

Si todo lo demás falla, siempre podemos atender a las opiniones de los creadores de contenido especializados; o acudir a webs como 'Flixpatrol', que muestran ránkings con lo más visto en todas las plataformas a nivel global y por países. Sí, escoger solo aquello que es popular resulta algo superficial, pero también está el dicho aquel de que 'millones de personas no pueden estar equivocadas'.

Como curiosidad extra, 'Reelgood' incluye una ruleta virtual que elige una película o serie por nosotros, de forma aleatoria. Es lo más parecido a las sesiones sorpresa que están popularizando algunas cadenas de cine: una proyección sin especificar cada semana, ya se trate de un preestreno o de una cinta de culto que lleve décadas sin exhibirse en la gran pantalla.