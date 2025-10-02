Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

«Tenemos una ventana para comer de entre 6 y 10 horas»

Los ritmos circadianos no afectan solo al sueño, también a lo que pones en el plato

José Carlos Castillo y Julia Fernández

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:42

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Tu cuerpo tiene una ventana en la que está más preparado para comer que otra. No es que la pasta te vaya a engordar más ... por la noche que al mediodía, eso ya sabemos que es un mito de la nutrición. Pero es cierto que hay momentos mejores y peores para comer... desde el punto de vista de la biología y la fisiología. Es decir, que las horas a las que hacemos las principales comidas sí influyen en nuestra salud.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  2. 2 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
  3. 3 Layonel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud
  4. 4 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  5. 5 Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  7. 7 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  8. 8 El acusado de abusar sexualmente de una menor en su casa niega los hechos: «La niña abusaba de nuestra confianza»
  9. 9

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  10. 10 Comfir denuncia que un oficial albañil esté a cargo del gimnasio municipal de Firgas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Tenemos una ventana para comer de entre 6 y 10 horas»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Tenemos una ventana para comer de entre 6 y 10 horas»