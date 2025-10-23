Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

¿Sirven las pistolas de masaje para calentar antes de una carrera?

Aunque los profesionales las usen, los especialistas avisan:«No suple el trabajo activo»

Julia Fernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:03

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Las pistolas de masaje llevan ya varios años entre nosotros. Son esos dispositivos que realmente parecen un arma y que cuentan con un cabezal que ... da golpes a diferentes intensidades. Pese a que ya no son novedad, siguen teniendo mucho tirón, sobre todo entre los deportistas aficionados. En el último mundial de atletismo, celebrado en septiembre en Japón, también se vieron muchas en la zona de calentamiento, lo que ha dado un nuevo impulso a sus ventas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  2. 2 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  3. 3 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  4. 4 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  5. 5 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  6. 6 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  7. 7 La nueva vida de la carabela La Niña en el parque de Santa Catalina
  8. 8 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria
  9. 9 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  10. 10 Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Sirven las pistolas de masaje para calentar antes de una carrera?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Sirven las pistolas de masaje para calentar antes de una carrera?