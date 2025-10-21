Siete pesadillas oftalmológicas por usar lentillas y toda la parafernalia del terror en Halloween

Para horrores de Halloween, los que ven los oftalmólogos en los días posteriores a esta fiesta, cuando el disfraz ya es historia pero los ojos ... no han 'olvidado' las tropelías cometidas con ellos. Se les llenan las consultas: algunos pacientes –muchos no habituales, porque no tienen ningún problema ocular previo, e incluso niños– les llegan con ojitos realmente terroríficos. ¿La causa? «Los artículos o productos cosméticos no homologados usados para disfrazarse», detalla Pablo Morales, especialista en córnea del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO).

Por estas fechas, a pocos días de esta celebración, mucha gente ultima su 'outfit' de miedo y para ello no dudan en completar su atuendo con lentillas de fantasía –rojas, blancas, negras, amarillas, de felino, con venas...– que, para más inri, se suelen comprar en sitios baratitos de internet donde las hay por dos euros –frente a los 10 o 15 que cuestan en una óptica– porque, al final, son solo para un rato, ¿no? «La cuestión es que muchas no están homologadas ni adaptadas al ojo de quien las utiliza, que, por lo general, no es usuario habitual de lentillas, por lo que desconoce sus consejos de uso, lo que incrementa notablemente el riesgo de sufrir algún tipo de lesión o infección ocular. Además, al igual que con las lentes graduadas para corregir la visión, antes de utilizar lentillas de colores hay que acudir a un especialista», aconseja Morales. Según indica, aunque sean solo para unas horas, deben adaptarse a la curvatura del ojo y a las características individuales de cada cual, «porque, si no, pueden causar incomodidad y sensación de tener algo en el ojo».

¿La consecuencia? Que, al quitarnos las lentillas o el maquillaje –que también puede causar complicaciones en los ojos, sobre todo el baratón–, nos demos cuenta de que, ay, el horror existe: la fiesta nos ha dejado un regalito en forma de problemas oculares. Estos son los siete más frecuentes y, según advierte Morales, «algunos pueden tener consecuencias irreversibles».

1 Queratitis microbiana

Es una grave infección de la córnea generalmente causada por una infección bacteriana, algún virus o parásitos. «Se asocia al uso prolongado de lentes de contacto o a su mal uso», indica el experto. Si esta afección no se trata adecuadamente, puede causar incluso pérdida de la visión. Esta y otras infecciones son muy frecuentes tras Halloween, porque los usuarios que normalmente no llevan lentillas no cumplen las normas básicas de higiene y la lían: ««Algunos las lavan con agua del grifo, algo que no se debe hacer, o se les caen y las chupan y se las vuelven a poner... y la saliva está llena de bacterias», recuerda el especialista.

2 Conjuntivitis papilar gigante

Suele producirse por uso de lentes de contacto. Provoca enrojecimiento, hinchazón, picor, secreción mucosa, visión borrosa y lagrimeo. No parece gran cosa, pero es muy molesta.

3 Sequedad ocular

Se produce cuando el ojo no puede mantener una capa estable de lágrimas por una producción insuficiente o por una evaporación excesiva. Puede estar relacionada con el uso de lentillas, sobre todo si no están ajustadas o si son de mala calidad y su permeabilidad no es adecuada.

4 Úlceras corneales

Es una herida abierta en la córnea a causa de una infección ocular, de sequedad o de una mala praxis a la hora de retirar las lentes de contacto (un 'novato' de Halloween puede hacer estragos si se pone nervioso.

5 Lesiones por cuerpos extraños

Además de las lentillas, muchas personas incorporan en sus disfraces elementos como pestañas postizas, brillantina, máscaras, prótesis faciales o adhesivos con componentes irritantes que van colocados muy cerca de los ojos. Estos pueden desprender partículas y provocar golpes, pinchazos o abrasiones en la superficie ocular. «Lo más frecuente son las abrasiones corneales, es decir, pequeñas heridas en la superficie del ojo que pueden causar dolor intenso, enrojecimiento y sensibilidad a la luz», explica Morales, quien añade que uno de los errores más comunes es frotarse los ojos cuando se nota un cuerpo extraño: «Puede agravar la lesión».

6 Blefaritis

Se da cuando se obstruyen los folículos con grasa, bacterias o restos de maquillaje y se provoca una inflamación del párpado. «Puede derivar en infecciones recurrentes», apunta. «No hay que compartir maquillaje, hay que revisar siempre la fecha de caducidad y retirarlo con cuidado antes de dormir», advierte el especialista en córnea. Si lo usamos, que sea hipoalergénico, porque las reacciones alérgicas también son muy frecuentes «y más violentas en niños, porque tienen el sistema inmunitario más fuerte».

7 Uveítis

«A menudo aparece como consecuencia de productos químicos o maquillaje contaminado o caducado», señala. Se trata de una inflamación de la capa media del ojo que puede producir dolor ocular intenso, visión borrosa y fotofobia. «Los ojos son especialmente sensibles a sustancias químicas, y una reacción adversa puede requerir tratamiento médico inmediato», destaca.