Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

Así puedes sacar el máximo partido a tus caminatas... aunque no llegues a los 10.000 pasos

Si andas poco, que tus paseos duren entre 10 y 15 minutos seguidos

Julia Fernández

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:06

Comenta

Escucha la noticia

6 min.

¿Puedo obtener algún beneficio de caminar? La respuesta corta y obvia es sí. Es un excelente ejercicio para nuestra salud cardiovascular. Pero, ¿cuánto tengo ... que caminar para obtenerlo? Esta es la pregunta del millón (no la primera). Y aquí la cosa no es tan unánime. El número de 10.000 pasos diarios nació de una campaña de marketing y aunque muchos la han aceptado como un mantra, los estudiosos no se ponen de acuerdo en si es un buen baremo o no. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es llegar a los 150 minutos de actividad física semanal (de moverse, vaya).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  2. 2 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  3. 3 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  4. 4 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  5. 5 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  6. 6 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  7. 7 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  8. 8 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  9. 9 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo
  10. 10 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Así puedes sacar el máximo partido a tus caminatas... aunque no llegues a los 10.000 pasos

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Así puedes sacar el máximo partido a tus caminatas... aunque no llegues a los 10.000 pasos