En esta primavera «intensa»… este es el sencillo paso para mantener a raya la alergia al polen

«Ay, parece que ya empiezo...». Si hay algún alérgico en la sala, especialmente si es al polen, reconocerá esta frase como la más repetida de la estación en la que estamos. En primavera no solo florecen los árboles y las plantas, también lo hacen los estornudos, los picores de nariz, las conjuntivitis... Y este año la temporada apunta fuerte, según las predicciones de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEIAC). El caso es que si decimos ese «ya empiezo» deberíamos ponernos manos a la obra y hacer algo cuanto antes (no quedarnos en la notificación o en la queja de que estamos ya con molestias). Así evitamos que vaya a más: si dejamos que la alergia campe a sus anchas luego será mucho más difícil controlar los síntomas y, sobre todo, tardaremos más.

Así que atentos. «Las temperaturas suaves del invierno y la falta de estrés hídrico» por las lluvias de marzo le han puesto la alfombra roja al polen, que se mantendrá más tiempo en el ambiente, justo lo que un alérgico no quiere, explica Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la entidad. Las próximas semanas, hasta junio aproximadamente, serán «un poquito peores que las de años anteriores».

Aunque la suerte va por barrios. Y es que un alérgico al polen no lo es a todos los tipos. Puede serlo a uno, por ejemplo, al olivo, o a varios, pero no es tan frecuente que lo sea a todos. ¿Eso qué quiere decir? «Pues que si tienes alergia al de olivo y vives en el norte, donde hay pocos, vas a pasarlo mucho mejor que si vives en Andalucía», contextualiza Miguel Herrerías, alergólogo de IMQ. Y que cuando pasa la temporada del polen de olivo, si no tienes alergia a otros, vas a 'librar'.

No obstante, es conveniente prepararse cuando llega la primavera y más si, como este año, va a ser «intensa». Ahora bien, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Nos encerramos en casa? «Si lo haces, cierras todas la ventanas y te pones mascarilla, vas a estar fenomenal, pero es absurdo», reconoce Herrerías. Los alérgicos no pueden poner en 'stand by' su vida porque llegue la primavera.

«En cuanto se presenten síntomas, lo primero es acudir a nuestro médico de familia para que nos confirme que se trata de una enfermedad alérgica y nos ponga el tratamiento adecuado», aconseja Zapata. Y con esto ya confirmado, seguir las pautas. Y no evitar tomarse los fármacos prescritos por esa mala fama que tienen de que dan sueño (han mejorado mucho en este aspecto). «La mayoría de la gente tiene que hacer tratamientos o bien de continuo o bien que les duren por lo menos 10 o 15 días seguidos. Y son personalizados», prosigue el alergólogo de IMQ.

- ¿Exclusivos para ellos?

- Claro, porque ante un mismo alérgeno se puede reaccionar de manera distinta. Hay gente que experimenta solo conjuntivitis, otros rinitis, conjuntivitis y asma, otros cuadros de urticaria o de dermatitis... Y se pone tratamiento en función de cada síntoma. Hay antihistamínicos, inhaladores, corticoides inhalados, vacunas...

Otro asunto interesante es cuánto influye el cambio climático en las alergias y en quiénes las sufren. «No cabe duda de que lo hace, sobre todo el antropogénico (el que resulta de la intervención humana)», precisa Zapata. Primero, porque la cantidad de CO2 y el aumento de temperatura hacen que las plantas se vuelvan mucho más activas desde el punto de vista fotosintético», es decir, polinizan más. Y después, por el «daño epiteliar»: «Al haber más alérgenos y contaminantes, se puede dañar el epitelio de la mucosa ocular nasal o bronquial y acentuar los síntomas».

Los seis lugares 'vetados' esta primavera En cuestión de polen, la suerte va por barrios y por años. En este, el Gordo les ha tocado a Vitoria, Toledo, Badajoz, Cáceres, Sevilla y Jaén, donde la Sociedad Española de Alergología espera una «primavera intensa». Es decir, las concentraciones van a ser altas, entre 5.200 y 19.000 granos por metro cúbico. Se trata del polen de gramíneas, que es el que los expertos usan de referencia porque la mayoría de los alérgicos a este conjunto de partículas (hay 8 millones) lo son en concreto a estas (7 millones).