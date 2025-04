Así se peina el pelo para lucir melenaza (y el cepillo es más importante de lo que crees)

Carmen Barreiro Domingo, 20 de abril 2025, 17:52 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

Lo hacemos todos los días y casi siempre... mal. Un acto tan cotidiano como peinarse también tiene su ciencia y «hacerlo bien es mucho más importante de lo que pensamos», coinciden los dermatólogos. El resultado no es el mismo si nos cepillamos en seco o cuando el pelo todavía está húmedo, si usamos un cepillo redondo o si lo hacemos con una peineta, si aplicamos un aceite en las puntas o lo dejamos al aire. «Cuando hablamos de peinar, nos referimos básicamente a desenredar. Y, por tanto, tocamos un tema que es una auténtica pesadilla para muchas personas, sobre todo si su pelo es fino, está dañado o si llevan un peinado que hace que no lo puedan desenredar con frecuencia. Está claro que si pudieran, se saltarían este paso encantadas. Sin embargo, lo que deben hacer es cambiar la perspectiva, porque desenredar el cabello correctamente no solo hará que la rutina sea más fácil, sino que, además, puede cambiar el aspecto y salud del pelo», asegura la dermatóloga Claudia Bernárdez, tricóloga y autora del libro 'La Biblia del cuidado del cabello' (Ed. Zenith).

«¿A que te pasa que tienes los pelitos de la nuca siempre más cortos que el resto?», plantea la especialista antes de abordar la explicación. «El cabello de esa zona se enreda con facilidad porque tiene mucha fricción con la piel y con la ropa. Además, al estar como medio escondido no siempre lo desenredamos con el mismo cuidado que el resto del pelo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces a lo largo del día lo intentamos desenredar con la mano o usamos un cepillo de forma agresiva y terminamos rompiéndolo. Y así entramos en un círculo vicioso: cuanto más roto y más corto, más se enreda y más lo rompemos al cepillarlo».

Los trucos de la dermatóloga

Para evitar que se acumulen los enredos y así dañar el pelo lo menos posible, lo que debemos hacer es peinar el cabello con frecuencia, empezando siempre por las puntas y acercándonos poco a poco a la raíz. La doctora Bernárdez insiste mucho en que cuando peinamos el pelo de forma agresiva lo que hacemos es poner a prueba la elasticidad de la fibra capilar. «Y por muy sano que esté el cabello, nunca supera el 30% de su capacidad de estiramiento. Si nos pasamos, se modifica la estructura del pelo de manera permanente o peor, se rompe», advierte la especialista.

Su recomendación es que nos acostumbremos a peinar el pelo en seco antes de meternos en la ducha. «Para facilitar el peinado y evitar la rotura se pueden usar acondicionadores, tanto en aceite como en spray o crema. Se pueden aplicar en grandes cantidades e incluso cerca de la raíz siempre que después lo retires muy bien al lavarlo. De este modo, se logra que el desenredo después de la ducha, que es cuando más se rompe porque el cabello está húmedo y frágil, sea pan comido».

Estos son los trucos de la doctora Bernárdez para peinarnos sin dañar el cabello.

Empieza siempre por las puntas y no olvides la zona de la nuca: «Una técnica incorrecta hace que los enredos se acumulen en la zona más dañada de las puntas».

Evita peinar el pelo muy mojado: si lo haces, aplica aceites y usa cepillos de fibras de silicona. «El cabello mojado pierde temporalmente parte de sus enlaces (los salinos), por lo que tiene menos resistencia al estiramiento y se rompe más».

Cepilla con frecuencia para evitar que se acumulen los enredos: sobre todo en situaciones como los días de viento, cuando haces deporte, en la ducha, durmiendo...

Aplica productos nutritivos como aceites o sérums: de esta forma reduces la fricción del cabello durante el peinado.

Cómo elegir el cepillo perfecto

«Le damos mil vueltas al tipo de champú o acondicionador que compramos, hacemos prácticamente un estudio de mercado antes de hacernos con unas planchas o un secador. Sin embargo, compramos un cepillo cualquiera. Y no debería ser así porque el cepillado es una de las fuentes más importante de daño a la cutícula», lamenta la doctora Bernárdez.

Un modelo para cada cabello Desenredante Tiene las púas y el cuerpo muy flexible. Debería haber uno en cada casa. Eso sí, puede causar encrespamiento. Paleta Este modelo tiene muchas púas finas. Es ideal para desenredar sin quitar volumen.

Híbrido Combina la acción desenredante con una paleta de cerdas naturales para un acabado suave y rápido sin dañar. Redondo Es el más recomendable para hacer moldeados.

De madera No desenreda con suavidad, pero sí masajea el cuero cabelludo. Deja el pelo menos encrespado. De fibra natural (jabalí) Tampoco desenreda en profundidad, pero deja el pelo sin encrespamiento y con más brillo.

Tipo esqueleto Es útil para pelo corto o rizado. Los orificios que hay entre las púas permiten secar y definir a la vez. Térmico Está dotado de tecnología cerámica o de plástico para repartir el calor. Facilita el moldeado.