Raquel Barrachina, entrenadora especializada en suelo pélvico R. B.
Vivir | Salud

«El orgasmo es el mejor ejercicio para el suelo pélvico»

La entrenadora Raquel Barrachina recomienda no olvidarse de esta zona al hacer deporte

Julia Fernández

Viernes, 10 de octubre 2025

Para la entrenadora Raquel Barrachina, el entrenamiento durante la menopausia tiene otro pilar básico, además de la fuerza, la movilidad y el cardio:el suelo ... pélvico. «Hay que cuidarlo y trabajarlo porque es una época en la que sufre muchos cambios», señala. Uno de ellos tiene que ver con el sexo. «El orgasmo es el mejor ejercicio que existe para él», señala muy en serio. Pero durante esta etapa, la caída de estrógenos provoca cierta sequedad en la vagina y eso retrae a muchas mujeres de practicarlo.

