Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 17 de octubre de 2025
Vivir | Salud

Mareos, náuseas, sudor frío… Esta es la razón por la que nos desmayamos y cómo podemos evitarlo

Los síncopes son un síntoma relativamente frecuente, que puede producirse a cualquier edad y por diferentes motivos. Ojo cuando no avisan

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:30

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

La sensación de mareo es de lo más desagradable. Notas una especie de aturdimiento en la cabeza que no te deja pensar con claridad, se ... te revuelve el estómago, sientes debilidad en las piernas, puede que incluso te entren ganas de vomitar. Los oídos te zumban, empiezas a sudar a chorros y... ¡zas! Fundido a negro. Unos segundos antes charlabas tranquilamente con tus amigas y ahora te tienen que recoger del suelo como a un trapo porque te has caído redonda. ¿Te suena?

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  4. 4 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»
  7. 7 Lanzan dos cócteles molotov contra el coche particular de un guardia civil en Fuerteventura
  8. 8 La Guardia Civil resuelve en pocas horas una violenta pelea con un herido grave en Santa Lucía de Tirajana
  9. 9 Hallan muerto a un hombre en su vivienda de Arrecife junto a su perro tras varios días sin dar señales de vida
  10. 10 Los trabajadores del Grupo Anfi se vuelcan con una compañera tras sufrir un infarto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mareos, náuseas, sudor frío… Esta es la razón por la que nos desmayamos y cómo podemos evitarlo

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Mareos, náuseas, sudor frío… Esta es la razón por la que nos desmayamos y cómo podemos evitarlo