Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Llegas a la cocina y ¡zas! no recuerdas a qué ibas. Este es el motivo de tus olvidos

Tranquilo, no se trata de un problema de salud. Se conoce como efecto umbral y es absolutamente frecuente

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 3 de septiembre 2025

Escucha la noticia

4 min.

Cuántas veces te ha pasado que te levantas del sofá con una idea muy clara en la cabeza, llegas a la cocina con toda la ... actitud y en cuanto cruzas la puerta... ¡se te ha olvidado a qué habías ido! '¿A qué narices había venido yo aquí?', te repites sin encontrar respuesta. Abres cajones, armarios... pero nada, que no te acuerdas. ¿Cómo es posible que seas incapaz de recordarlo si hace tan solo unos segundos sabías perfectamente qué ibas a hacer? Tranquilidad, nos pasa a todos y se conoce como el efecto umbral.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  7. 7 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  8. 8 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  9. 9 Ryanair recorta 400.000 plazas en Canarias para este invierno y cancela los vuelos con Tenerife Norte
  10. 10 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Llegas a la cocina y ¡zas! no recuerdas a qué ibas. Este es el motivo de tus olvidos

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Llegas a la cocina y ¡zas! no recuerdas a qué ibas. Este es el motivo de tus olvidos