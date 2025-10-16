Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 16 de octubre de 2025
Morante de La Puebla, el día de su despedida en la plaza de Las Ventas. Borja Sánchez-Trillo (EFE)
Vivir | Salud

Los problemas de salud mental que sufre Morante pero que también afectaron a Angelina Jolie o Lady Di

Numerosos famosos han tenido que lidiar con continuas crisis, causadas en estos casos por un Trastorno Límite de la Personalidad, una enfermedad tan compleja como desconocida

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 15 de octubre 2025

Morante de La Puebla sorprendió el domingo a todos los aficionados presentes en la plaza de Las Ventas al cortarse la coleta y anunciar su ... retirada definitiva de los ruedos por un problema de salud mental que arrastra desde hace dos décadas. El torero sevillano anunció hace unos meses que padece un «trastorno disociativo», agravado desde hace un par de años por un «cuadro depresivo mayor» que empeoró todavía más una enfermedad ya de por sí «muy compleja, muy triste y muy dolorosa», según sus propias palabras.

