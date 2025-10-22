Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vivir | Salud

Es más higiénico besar a tu perro que a tu novio barbudo

Si no se mima y se cuida, la barba es un auténtico imán para las bacterias

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:50

Pues resulta que es más higiénico darle un beso a un perro que a un barbudo. Una investigación llevada a cabo en la clínica suiza ... Hirslanden ha llegado a la conclusión de que las barbas albergan más gérmenes que el pelaje de un perro. Como lo lees. De hecho, prácticamente la mitad de las bacterias encontradas en las muestras analizadas contenían organismos considerados peligrosos para la salud humana. El objetivo de este estudio era otro –intentaban determinar si era seguro para los humanos usar los mismos aparatos de resonancia magnética que antes habían utilizado animales–, pero los investigadores se encontraron sin pretenderlo con unos resultados que llamaron su atención.

