Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al momento actual de fuerte «crispación»

La fórmula para calcular la proteína que realmente necesitas (y no caer en la fiebre 'high protein')

El 'marketing' vende como saludables unos productos a menudo cargados de grasas saturadas y edulcorantes, advierten los nutricionistas

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 20 de noviembre 2025

Comenta

Escucha la noticia

6 min.

Todo comenzó por la sección de lácteos de los supermercados: de la noche a la mañana, buena parte de los lineales se llenaron de yogures ... y batidos etiquetados en negro, con un prominente número indicando los gramos de proteína contenidos en cada envase. Con el tiempo, la tendencia ha alcanzado a muchos otros productos: panes de molde, postres, barritas energéticas... ¡Hasta latas de atún (de por sí una importante fuente de proteína) marcadas como alimento idóneo para cualquier amante del fitness!

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  2. 2 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  3. 3 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  4. 4 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Los pensionistas canarios recibirán la paga extra de Navidad en esta fecha
  7. 7 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba
  8. 8 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Detienen a un hombre por talar y podar varias palmeras canarias sin autorización en Vecindario
  10. 10 Acepta dos años de cárcel tras sustraer 450.000 euros del bar La Madrileña y de la vivienda de los dueños tras hacer una copia de las llaves

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La fórmula para calcular la proteína que realmente necesitas (y no caer en la fiebre 'high protein')

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La fórmula para calcular la proteína que realmente necesitas (y no caer en la fiebre &#039;high protein&#039;)