Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 1 de octubre de 2025
¿Por qué la demencia lleva siempre a pensar cosas horribles?

Hay una base psicológica que lo explica

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:00

4 min.

Nos han estafado. Nos persiguen. Nos roban. Nos quieren matar. Alguien muy querido ha muerto. Nos han echado de casa. Estamos en la ruina. Todos ... esos pensamientos negativos pueden sacudir la cabeza -y el bienestar- de una persona con demencia en el lapso de media hora. ¿Por qué los delirios de una persona con alzhéimer o párkinson, por ejemplo, nunca les lleva a imaginar cosas bonitas? Que les ha tocado la lotería, que alcanzan alguno de sus sueños, que regresa alguien importante a sus vidas... qué demonios, en el mundo de los delirios podrían hasta resucitar a seres queridos, ¿no? Pues no, que la cosa va casi siempre sobre el miedo y el mal rollo. ¿Por qué?

