Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

Cuánto deben durar las siestas NASA, lo mejor para recuperarse de una mala noche

Están diseñadas para despertar espabilado y con energía

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:04

Comenta

Escucha la noticia

3 min.

Siesta sí, siesta no. Un eterno debate entre las personitas de a pie. A unos les salva la vida, a otros les deja atontados para ... el resto del día y un buen número de personas ni siquiera pueden elegir: dicen que son incapaces de dormirse de día. El caso es que la ciencia ha avalado los beneficios de este sueñecito... siempre y cuando se haga bien. Y,para perfeccionarla y sacarle el máximo provecho, hasta la NASA ha sometido este paréntesis a estudio. Si se hace tal y como mandan sus cánones, es una manera excelente de despertar con las pilas cargadas. Algo siempre útil, sobre todo si queremos recuperarnos de una mala noche.En estos casos, no debemos dormirnos un siestón para venirnos arriba, es contraproducente (despertaremos peor y, además, dormiremos mal la noche siguiente). Mucho mejor una siesta NASA. O incluso dos si estamos fatal, la primera a la hora del almuerzo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  4. 4 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»
  7. 7 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  8. 8 Lanzan dos cócteles molotov contra el coche particular de un guardia civil en Fuerteventura
  9. 9 La Guardia Civil resuelve en pocas horas una violenta pelea con un herido grave en Santa Lucía de Tirajana
  10. 10 Hallan muerto a un hombre en su vivienda de Arrecife junto a su perro tras varios días sin dar señales de vida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cuánto deben durar las siestas NASA, lo mejor para recuperarse de una mala noche

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cuánto deben durar las siestas NASA, lo mejor para recuperarse de una mala noche