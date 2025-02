Cuatro tendencias de nutrición que reinarán este año... ¿son para ti?

Las modas van y vienen y afectan a todos los ámbitos, hasta a los que parece que, a priori, no deberían estar sujetos a demasiadas ... mudanzas, como la alimentación. Porque, a ver, comemos bien o comemos mal y a eso se reduce todo, ¿no? Tampoco hace falta tanta tendencia ni tantos cambios: ahora me centro en estos alimentos, el año pasado era en otros, variamos los horarios, ahora esto es bueno, pero mañana será malo... una locura.

«Es cierto que en nutrición siempre hay 'modas', y podríamos decir que lo que define el momento actual es la integración de la tecnología, la personalización y la evidencia científica como un gran aliado para dejar atrás las generalidades y apostar por estrategias que se ajustan a las necesidades de cada persona, que es lo realmente efectivo», indica Elena Pareja, directora del Área de Nutrición del Club Metropolitan. Tal y como explica, «en el mundo de la nutrición y el fitness surgen nuevas tendencias constantemente, muchas de ellas impulsadas a través de las redes sociales, y por ello es clave saber discernir cuáles son solo bulos sin ningún beneficio real».

A continuación, las tendencias para este año que sí funcionan –las que seguramente nos aplicarán si acudimos a un nutricionista–, que están muy ligadas a la práctica de ejercicio –como toda dieta que se precie– y que sí están avaladas por la ciencia.

1 Nutrición inteligente

Parte de estudios científicos para aplicar la dieta más correcta según la edad, nivel de actividad física y estilo de vida. «También incluye suplementación específica si es necesaria», apuntan.

Pros y contras: Tiene mejoras inmediatas en el organismo, pero necesita «cierto nivel de planificación». «Es ideal para personas disciplinadas que buscan optimizar su rendimiento, pero puede no ser adecuado para quienes son reacios a hacer ajustes en su dieta», advierte.Si eres de los que odian pesar lo que comen y buscar alimentos específicos de calidad, quizá no sea lo tuyo.

2 Ajuste de macronutrientes

Atendiendo a la composición corporal de cada cual y a los objetivos que tengamos –no todo el mundo quiere adelgazar, hay quien pretende ganar músculo o mejorar el rendimiento deportivo– se trata de jugar con los tres macronutrientes principales: carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Desde luego, no se trata de suprimir ninguno de ellos, como han hecho algunas dietas muy famosas. Tal y como recuerda Pareja, los carbohidratos son la principal fuente de energía, especialmente en entrenamientos de alta intensidad, por lo que «se recomienda una ingesta de 3 a 12 gramos por kilo de peso al día, dependiendo de la duración e intensidad del ejercicio que hagas», apunta. «Las proteínas, por su parte, son claves para la reparación y construcción muscular –repasa–. Se recomienda un consumo de 1,2 a 1,7 gramos por kilo de peso corporal al día, ajustado también según el tipo de entrenamiento que se haga». ¿Y las grasas saludables, que tanto miedo nos da gestionar? «Se recomienda que representen entre el 20% y 35% del total calórico diario», añade.

Pros y contras: Es muy efectivo, pero a medio y largo plazo. Si no quieres una dieta muy estructurada y estar al detalle, no es para ti.

3 Fibra y prebióticos

Todos los nutricionistas están a tope con dar mucho más peso en la dieta a la fibra y los prebióticos (presentes sobre todo en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales). Es sencilla la explicación: tienen infinidad de mejoras para el organismo. Entre ellos, una mejor regulación de la glucosa en sangre y una mayor absorción de los minerales como el calcio.

Pros y contras: Su incorporación es muy sencilla, ya que se trata de dar cancha a los alimentos que tienen estos compuestos y los efectos sobre la digestión son rapidísimos. Si buscas mejoras, pero no cambios drásticos, es tu dieta. «Pero puede no ser adecuada si no te gustan las frutas y verduras», dice la experta.

4 Suplementación, el trío mágico

No se trata de acudir a una parafarmacia y arrasar con todo o escoger suplementos al tuntún. Pero estos son los compuestos por los que más apuestan este año los expertos en alimentación y fitness: el omega-3, la creatina y la vitamina D. Cada cual tiene sus especificidades, pero, en general, ayudan a mejorar el rendimiento físico, la fuerza, la resistencia y la salud cardiovascular.

Pros y contras: Es muy fácil de poner en marcha, pero, para hacerlo bien, mejor asesorarse con profesionales y, desde luego, considerar los suplementos «como complemento de una dieta equilibrada». «Es ideal para quienes buscan mejoras en su rendimiento sin cambiar mucho la dieta, pero no lo es para quienes no hacen deporte de manera constante», apunta.