Cuatro formas sencillas de ayudar a tus hormonas para que no se desmadren

A las hormonas les echamos la culpa de todo (y ese 'todo' suele referirse a cosas poco agradables). ¿El pelo lo tengo hecho una pena? ¿ ... No me aguanto ni yo? ¿No me entran bien los vaqueros por la hinchazón? ¿Duermo fatal? La respuesta habitual a todas estas preguntas y a muchas más es la misma: serán las hormonas..., una suposición que nos gustaría desterrar al terreno de los mitos, pero que, nos guste o no, es muy real. Lo de los desequilibrios hormonales está a la orden del día. Pero ¿qué son exactamente? Laura Aguirre, dietista especializada en salud hormonal y autora de 'No eres tú, son tus hormonas' (ed. Molino) señala que es una pregunta que le hacen a menudo. «Es cuando tus hormonas no se encuentran en niveles considerados como adecuados para que tu cuerpo pueda trabajar de forma correcta», responde. Y esto se traduce en muchos problemas y de muchos tipos. Algunos llegan al nivel de trastorno o enfermedad –y deben ser tratados por un médico–, pero otros son leves o 'naturales' y «podemos paliarlos o reconducirlos nosotros mismos si no existe un problema previo».

Pero ¿hay manera de saber –sin analítica de por medio– que sufrimos un desorden hormonal? Podemos estar atentos a algunas señales, según indica la experta: cansancio y fatiga, cambios de humor, fluctuaciones de peso, variaciones en el cabello o en el vello, inflamación y gases, sensibilidad a algún alimento, aumento o disminución del apetito, sensibilidad al frío, sed excesiva, pérdida de deseo sexual y, en el caso de las mujeres, alteraciones en la menstruación, por ejemplo.

Aguirre, cuyo libro va dirigido «principalmente a mujeres, porque estamos más expuestas a cambios hormonales» (aunque es bastante 'unisex'), nos ofrece algunos consejos para mantener en forma nuestro sistema endocrino, basados en la 'declaración de Milán', un catálogo de recomendaciones que surgieron del primer Día Europeo de las Hormonas, celebrado hace tres años. «Marcarán la diferencia en tu bienestar», asegura.

1 Actividad y dieta adecuada, reguladores más sencillos

«Hacer ejercicio dos o tres días por semana puede ayudar al cuerpo a producir hormonas de forma natural y regular sus niveles», indica la experta. Pequeñas alteraciones pueden corregirse con un poco más de movimiento y una dieta donde tengan peso los cereales integrales, las legumbres y las frutas y verduras. Eso sí, los ultraprocesados hay que evitarlos.

2 Vitamina D, yodo y calcio

Debemos estar atentos a estos tres parámetros, porque su deficiencia es fácilmente evitable «y son necesarios para un sistema endocrino saludable». Tal y como aconseja, deberíamos considerar tomar suplementos de vitamina D durante el invierno (siempre bajo control médico) si no tenemos la posibilidad de estar al menos media hora diaria al sol. También podemos 'cargarnos' de este compuesto tomando más pescado azul. En cuando al yodo (presente en huevos, lácteos, mariscos y algas ), para ayudar a mantener sus niveles óptimos existe una 'solución' muy sencilla: tomar sal yodada. ¿Y el calcio?El yogur es nuestro mejor amigo, debemos tomarlo a diario (las alubias, almendras y verduras de hoja verde también ayudan).

3 Reducir la exposición a disruptores endocrinos

Para reducir la exposición a estas sustancias químicas –presentes en envases de plástico, en el aire y en productos de cuidado personal–, Aguirre indica que debemos mirar las etiquetas de los productos para confirmar que no contienen ni BPA (bisfenol A) ni BPS (bisfenol S, sustituto del anterior). Y también debemos adquirir hábitos muy fáciles: usar recipientes de vidrio o acero, beber agua del grifo (no embotellada), nada de meter plásticos al microondas y mantener a raya el polvo de casa, aspirando y ventilando.

4 Cena pronto y duerme al menos siete horas

A veces tenemos un humor de perros o empezamos a engordar o se nos cae el pelo... y el problema es que dormimos poco o mal y eso ha alterado nuestras hormonas. Por eso Aguirre aconseja cenar temprano y dormir al menos siete horas.