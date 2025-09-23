Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

¿Qué colágeno tomas? Cinco tipos para cinco necesidades

Aprende a elegir el que más te conviene y a potenciar sus efectos combinándolo bien

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:43

Escucha la noticia

4 min.

Nos acercamos a una farmacia o parafarmacia con la intención de comprar colágeno –así, en genérico– porque hemos leído mucho sobre sus bondades y porque, ... a la vuelta del verano, notamos el pelo y la piel un poco apagados y el cuerpo algo oxidado... y, cuando llegamos al mostrador y nos atienden, pueden pasar dos cosas: que nos encasqueten el primero que pillen –o el que tengan o el más caro, simplemente– o que nos pregunten para qué lo queremos exactamente (si es que son mínimamente profesionales), ya que se venden distintos tipos y cada uno sirve para algo diferente.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  2. 2 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  3. 3 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  4. 4 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  5. 5 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  6. 6 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  7. 7 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  8. 8 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  9. 9 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  10. 10 Enjambre de 22 terremotos en Tenerife: es «peculiar» porque es una zona nueva

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Qué colágeno tomas? Cinco tipos para cinco necesidades

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Qué colágeno tomas? Cinco tipos para cinco necesidades