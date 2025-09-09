Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La otra cara del calzado 'barefoot': no todos los niños lo pueden llevar

Los zapatos respetuosos se desaconsejan «en críos que se caen con frecuencia, desgastan más la suela de un lado que de otro o tienen molestias»

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 8 de septiembre 2025

Escucha la noticia

4 min.

Son los zapatos de moda, el calzado respetuoso, también conocido como 'barefoot', ese que imita la forma de andar descalzo y que arrasa sobre todo ... entre los más pequeños por sus supuestos beneficios para el desarrollo del pie. Pero, ¿este tipo de calzado flexible, con suela plana y sin apenas refuerzo es realmente bueno para los críos?, se preguntan muchos padres ante esta nueva tendencia. «Son beneficiosos para la salud de los pies, sí, pero no sirven para todos», advierten los podólogos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo
  2. 2 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  3. 3 El sector de la distribución, expectante por el aumento del interés de la francesa Carrefour por Hiperdino
  4. 4 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  5. 5 El hombre que acuchilló a su madre en Siete Puertas: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería»
  6. 6 Nuevo pulso por el edificio de plaza de América: el Ayuntamiento mantiene las 468 viviendas pese a la petición de Guanarteme Se Mueve
  7. 7 La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
  8. 8 Otra investigación de la UCO sobre Torres
  9. 9 La subasta de los derechos hereditarios del evasor fiscal de Bandama acaba en ganga
  10. 10 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La otra cara del calzado 'barefoot': no todos los niños lo pueden llevar

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La otra cara del calzado &#039;barefoot&#039;: no todos los niños lo pueden llevar