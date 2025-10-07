Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La vida después del abuso narcisista: diez fases que atraviesa la víctima antes de remontar

Entre ellas, un «duelo atípico», con culpa y vergüenza

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Martes, 7 de octubre 2025, 18:00

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Cuantas más parejas acumulamos a lo largo de nuestra vida, más riesgo corremos de encontrarnos con todo tipo de fauna. Ahora mismo es casi imposible ... no toparse en algún momento con una persona narcisista o con rasgos psicópatas que nos haga polvo el tiempo que estemos con ella... y también algo del que viene después: las heridas que dejan no se van de la noche a la mañana, tal y como coinciden en afirmar los expertos en abuso narcisista, un concepto del que no deja de hablarse de un tiempo a esta parte y que se basa en el control y en la manipulación emocional del otro.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  3. 3 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  8. 8 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  9. 9 Operación Opson XIV: investigan a una empresa de Alicante por vender bananas como plátanos de Canarias
  10. 10 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La vida después del abuso narcisista: diez fases que atraviesa la víctima antes de remontar

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La vida después del abuso narcisista: diez fases que atraviesa la víctima antes de remontar