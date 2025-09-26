Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Vox se rompe con reproches de transfuguismo a la nueva concejala no adscrita

Salir en las fotos al lado de tus amigos pibones ¿te hace más guapo o más feo?

Se llama 'efecto animadora' y es la razón por la que parecemos más atractivos cuando vamos en grupo

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Jueves, 25 de septiembre 2025

Escucha la noticia

4 min.

Acabas de regresar de un fin de semana increíble con tus amigos. Lo habéis disfrutado muchísimo y al volver a casa te pones a ver ... todas las fotos que habéis hecho que, por cierto, son muchísimas. En el restaurante que tanto os gustó el primer día, en el desayuno con el zumo de naranja y la tostada de aguacate, de turisteo por la ciudad, de fiesta, de postureo para que quede constancia en redes sociales de lo bien que te lo has pasado... Y resulta que cuanto más repasas la galería de imágenes, más caes en la cuenta de que sales más favorecida en las fotos en grupo que en los selfies o en las que posas sola.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  2. 2 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  3. 3 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  4. 4 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  5. 5 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  6. 6 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  7. 7 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  8. 8 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  9. 9 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  10. 10 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Salir en las fotos al lado de tus amigos pibones ¿te hace más guapo o más feo?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Salir en las fotos al lado de tus amigos pibones ¿te hace más guapo o más feo?