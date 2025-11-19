Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 20 de noviembre de 2025

¿Estás en una 'relación marea'? Qué son y cómo dejarlas

«Generan gran adicción», dice una experta

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

De un tiempo a esta parte se ha popularizado el concepto de 'relaciones marea' y muchas veces ya no sabemos exactamente a qué nos referimos ( ... no, no es a tener sexo en la playa atendiendo a las subidas y bajadas del mar). «Se llaman así porque te elevan y te dejan caer alternativamente, generándote una adicción emocional. Como una marea, a veces te arrastra con fuerza y otras te deja en la orilla, que es tu zona de confort, pero con una sensación de vacío total», indica la psicóloga, escritora y experta en parejas Lara Ferreiro. Metáforas marítimas al margen, es cuando la relación se convierte en una tormentosa sucesión de dramas, rupturas y reconciliaciones (ese momento en el que «el sexo es muy bueno, de ahí también su poder adictivo», tal y como desvela la terapeuta).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  5. 5 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  6. 6 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  7. 7 Caso Valka: Inmaculada Medina, citada a declarar en el juzgado el 19 de diciembre
  8. 8 La última guerra del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en torno a la suspensión cautelar de la fiesta
  9. 9 El TSJC lo ratifica: San Mateo tendrá que echar el cierre al aparcamiento de Hoya Viciosa
  10. 10 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Estás en una 'relación marea'? Qué son y cómo dejarlas

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Estás en una &#039;relación marea&#039;? Qué son y cómo dejarlas