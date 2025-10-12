El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Mientras en la mayoría de países desarrollados se debate seriamente sobre una posible reducción de la jornada laboral y la búsqueda de medidas que permitan ... conciliar la vida profesional con la personal, empresas de Silicon Valley quieren rescatar el método 996, un polémico sistema laboral que persigue todo lo contrario: una dedicación absoluta a la compañía, con jornadas maratonianas en las que lo de menos es el bienestar del empleado. La cultura del esfuerzo llevada al extremo.

De hecho, la combinación numérica que le da nombre a este modelo laboral se refiere precisamente al horario que los profesionales estarían dispuestos a asumir para liderar la próxima revolución tecnológica, centrada en la inteligencia artificial. La idea es que los empleados de estas compañías punteras trabajen desde las 9.00 de la mañana hasta las 21.00 de la noche, seis días a la semana. Este modelo, en el que ni siquiera se contempla el pago de las horas extras, acaba de un plumazo con esas jornadas flexibles y de ambiente relajado de las que tanto presumían hace años en Silicon Valley.

El método 996 tiene su origen en el ambicioso escenario tecnológico chino, en el que los empleados siempre han demostrado su compromiso con la empresa con una dedicación al trabajo fuera de lo común. El fundador del gigante asiático Alibaba, Jack Ma, fue en su día uno de los grandes defensores de estas jornadas de 72 horas semanales, que calificaba como «una bendición» para los trabajadores, un sistema cuasi esclavista que el propio Gobierno chino prohibió por ley hace cuatro años al considerar que «violaba los derechos e intereses legítimos de los trabajadores».

La cifra 745.000 personas fallecen cada año en el mundo por trabajar más de 55 horas a la semana, según los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es lo que los expertos en políticas laborales denominan 'esclavitud moderna', jornadas maratonianas que terminan pasando factura a la salud del trabajador.

Sin embargo, los gurús de las nuevas tecnologías entienden que este modelo 996 puede ser el «idóneo» para destacar y triunfar en un sector tan competitivo como el de las 'tech'. De hecho, el resurgimiento de este tipo de políticas laborales basadas en el sacrificio y la entrega absoluta se produce en un contexto marcado por una cierta incertidumbre en la industria tecnológica, con despidos masivos en los últimos años, unas promesas de salarios astronómicos y la posibilidad de tener participaciones en la empresa que hacen que muchos trabajadores se dejen la piel en los proyectos sin importarles las consecuencias que esa dedicación 'full time' pueda tener en su vida personal.

Adiós a la vida personal

No es que de repente todas las empresas ubicadas en el famoso valle californiano exijan a sus trabajadores que estén dispuestos a asumir jornadas maratonianas para contratarles, pero los expertos en selección de personal empiezan a detectar ciertas prácticas en las compañías que se asemejan mucho a esa filosofía del polémico 996. Desde empleados y aspirantes a determinados puestos que especifican en sus biografías que no tendrían ningún problema en trabajar el tiempo que fuese necesario hasta compañías que directamente señalan en las descripciones de los puestos ofertados que esperan jornadas laborales de más de 70 horas.

Aunque de momento no se puede hablar de una implantación masiva y generalizada de la semana laboral de seis días en Silicon Valley, un análisis realizado por la plataforma financiera Ramp apoya con datos las teorías de un cambio de rumbo en las políticas de recursos humanos de las 'tech'. El estudio observa un aumento significativo del uso de tarjetas corporativas para pagar comidas y cenas los sábados en San Francisco, una tendencia que los analistas interpretan como «un claro indicador de que los equipos de las compañías tecnológicas están prolongando sus jornadas de trabajo hasta bien empezado el fin de semana. No se trata de un fenómeno aislado sino que coincide con los testimonios de emprendedores y trabajadores que viven y trabajan en la zona», concluye el informe.

En un escenario de competición extrema, ningún empleado quiere quedarse atrás por no dar el 100% de lo que se espera de él y eso se traduce en jornadas sin horarios, disponibilidad absoluta en cualquier momento de la semana y una renuncia voluntaria a la vida personal y familiar. «Además, esta cultura de darlo todo por la empresa –'hustle culture', en inglés– penaliza especialmente a los empleados que tienen responsabilidades de cuidado de familiares fuera de la compañía, asumidas casi siempre por las mujeres. De manera que con la implantación de este modelo se corre el riesgo de que ellas se queden fuera de un sector ya de por sí bastante homogéneo», advierte Margaret o'Mara, historiadora de la Universidad de Washington y autora del libro 'The Code: Silicon Valley and the Remaking of América'.