Tu expareja te espía el móvil... y no lo sabes: así puedes descubrirlo

No cabe duda de que las nuevas tecnologías se han convertido en los últimos años en una herramienta indispensable no solo para comunicarnos sino también para gestionar los diferentes ámbitos de nuestra vida tanto personal como profesional. El problema surge cuando estos avances que tanto nos ayudan en determinadas facetas del día a día se vuelven en nuestra propia contra. «Y ocurre más veces de las que pensamos», advierten los expertos en ciberseguridad. Es el caso del llamado 'stalkerware', una aplicación comercial que permite espiar el móvil de otra persona sin su consentimiento y que suele ser utilizada por acosadores para controlar los movimientos de sus parejas o exparejas.

Solo el año pasado fue usado por al menos 31.000 personas en todo el mundo, con Rusia (9.890), Brasil (4.186) e India (2.492) como países con un mayor número de casos. España ocupa el cuarto puesto a nivel europeo, con 257 personas víctimas de este programa espía, según los datos que maneja la compañía de ciberseguridad Kaspersky, cofundadora de la Coalición internacional contra el Stalkerware, dedicada fundamentalmente a detectar y eliminar este tipo de conductas tóxicas en las redes.

Esta aplicación de seguimiento, que no requiere de grandes conocimientos informáticos para su instalación, trabaja en un segundo plano y permite extraer toda la información del móvil espiado (ubicación, mensajes, correos electrónicos, movimientos de cuentas bancarias, claves de acceso, fotografías, vídeos..) sin que la víctima sospeche nada. Lo que sí se necesita para poder instalar este software en el teléfono de la persona que se quiere seguir es tener acceso físico a su dispositivo. Se trata de una herramienta especialmente peligrosa en los casos de violencia de género porque el acosador puede monitorizar todos los datos que circulan por el teléfono de la víctima: desde la ubicación en tiempo real a los mensajes en redes sociales o el historial de llamadas o del navegador.

Pero, ¿cómo puedo saber si me han instalado una aplicación de seguimiento? Si la batería te dura menos de lo normal, el móvil se recalienta aunque no lo uses demasiado, notas ruido de fondo o sonidos extraños cuando haces llamadas, detectas un aumento en el uso de tus datos móvile, descubre que tienes descargada alguna aplicación que no recuerdas haber instalado o de repente te llega un mensaje de una persona que hace referencia a datos o detalle que solo habías compartido con unas pocas personas... te pueden hacer sospechar que estás siendo de 'stalkerware'.

Cuatro años de cárcel

Aunque ya existen en el mercado aplicaciones capaces de detectar el rastro de los programas espía, los expertos en ciberseguridad alertan de que instalar un antivirus puede ser «potencialmente peligroso» en los casos de violencia de género porque el acosador puede recibir una notificación de que se ha desinstalado la app. Lo más aconsejable en estos casos es ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad para que se investigue el dispositivo. El código penal español considera esta práctica como constitutiva de delito, con penas de hasta cuatro años de cárcel.

«Los datos de este informe son realmente preocupantes, pero lamentablemente no nos sorprende. Estamos viendo un aumento alarmante del número de víctimas que denuncian problemas relacionados con el 'stalkerware'. Es probable que este aumento de los casos se deba al incremento de las funciones de seguimiento en las aplicaciones de control parental, lo que hace que la posibilidad de vigilar sea cada vez más fácil. También es muy importante tener en cuenta que es poco común ver alguna forma de abuso tecnológico utilizado de forma aislada. Además de los programas de vigilancia, los agresores suelen utilizar otras formas de tecnología para causar daño», alerta Emma Pickering, experta en ciberacoso.