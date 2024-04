Cómo detectar a psicópatas tu alrededor (porque sí, los hay)

Todos creemos que podemos reconocer con relativa facilidad a un psicópata. Y no hablamos de los asesinos que conocemos por el cine, la tele o las novelas –que serían la peor vertiente de este tipo de personalidad–, sino de esas personas de nuestro entorno que manipulan sin ningún remordimiento para alcanzar sus objetivos y que, por el camino, arrasan con todo y con todos. Vamos, que nos consuela pensar que son muy evidentes y que, por tanto, sabremos defendernos de ellos. Error. Agustina M. Vinagre y Juan Enrique Soto, doctores y coordinadores del Máster Universitario en Victimología y Criminología Aplicada de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), consideran que en nuestro día a día podemos habernos topado con alguno de estos individuos y solo haber sentido algo 'raro'.

Algunos estudiosos del tema, como Iñaki Piñuel –autor de varios libros sobre este tipo de personalidad– hasta hacen números y aseguran que a lo largo de nuestra vida interactuaremos con unos sesenta psicópatas en el trabajo, en la familia, en el círculo de amigos... Así pues, he aquí algunas pistas para identificarlos –se estima que un 2% de la población tiene personalidad psicopática– antes de que salgamos perjudicados.

1. Va a más

«Quienes entran en contacto con un psicópata perciben conductas que al comienzo les incomodan y que se han seguido dando, aumentando en gravedad. Suele ser una escalada», indican los expertos de la UNIR. Sería bueno, por tanto, alejarse o ponerse en guardia si notamos un malestar creciente. «Si ya no nos sentimos seguros, aunque no sepamos concretar por qué, es porque algo nos inquieta». Es decir, el instinto en estos casos nos suele lanzar advertencias, pero nuestra mente racional las puede desactivar. Sobre todo porque los psicópatas 'trabajan' a sus víctimas mucho antes de hacerles daño. «Su objetivo en las relaciones interpersonales es obtener control y dominio sobre los demás», recalcanVinagre y Soto.

2. Su encanto es superficial

«Un psicópata se vale de su encanto superficial, su autoconfianza y su capacidad para manipular para ir atrayendo a sus víctimas», alertan. Claro: si no, no 'cazan'. Si tienes ante ti a una persona excesivamente encantadora y con gran carisma y notas que lo está usando por algún interés..., ¡cuidado!

3. Crea dependencia

Para cuando las pretensiones egoístas de los psicópatas se hacen evidentes, seguramente ya han mostrado indicios que las personas pueden interpretar. «El problema es que esto en muchas ocasiones solo se aprecia cuando ya ha sido causado mucho daño y es más difícil romper el vínculo, porque ha creado una dependencia muy potente», apuntan los especialistas.Todos podemos ser sus víctimas. La única persona que no puede ser víctima de un psicópata es otro psicópata.

4. Busca tus vulnerabilidades

Cuanto mejor es su habilidad para manipular, más potente es el vínculo asimétrico que crea con la víctima.Si notas que alguien está demasiado interesado en tus puntos débiles, hay que tener cuidado (si es un psicópata, no quiere ayudarte con ellos, sino explotarlos).

5. Ignoran las consecuencias

Si nos encontramos ante una persona que intenta satisfacer sus deseos, independientemente de las consecuencias para los demás, mucho ojo. Son personas que se saltan las normas, que suelen ser promiscuas en el terreno amoroso (solo buscan satisfacer sus deseos sexuales) y que nunca tienen remordimientos.

6. Solo piensan en ellos

Hay rasgos de personalidad psicopática que son muy valorados socialmente (el carisma, la autoconfianza, la orientación hacia la acción, la capacidad para tomar decisiones). Por eso los psicópatas suelen convertirse en líderes o en profesionales muy valorados. «Pueden tener éxito, pero a la larga quedan claras sus pretensiones meramente egoístas», matizan los expertos.

7. Se 'hacen' a fuego lento

¿Y si nosotros mismos somos psicópatas? ¿Es posible que lo seamos y no lo sepamos? O que nada haya hecho detonar el asunto pero lo llevemos ahí... «No. No es algo que surja de un momento a otro –tranquilizan los expertos de la UNIR–. Se trata de un proceso gradual y dura años».

8. Van a terapia... a aprender

Y si conocemos a alguno... ¿le animamos a ir a terapia? Si algo coinciden en afirmar los estudiosos del tema es que el psicópata no cambia y la terapia con él funciona al revés: le sirve para aprender nuevas formas de manipulación. No te plantees 'ayudarle'.

9. Profesiones de poder

Como lo que empuja al psicópata es el poder, es frecuente 'encontrarlos' en profesiones donde este aspecto es muy visible y donde, además, hay mucho potencial para la impunidad (políticos, jefes en general, cuerpos y fuerzas de seguridad...).

10. Amantes del ocio de riesgo

Conducir coches o motos a gran velocidad, hacer puenting... Como se aburren enseguida de todo, buscan nuevas sensaciones constantemente. Y además no suelen tener miedo.

Cómo tratar con uno de ellos

Lo ideal es no tener que hacerlo, claro, pero no siempre podemos elegir. Imaginemos que es, por ejemplo, nuestro jefe. O un familiar. Así que debemos aprender a lidiar con ellos de modo que no nos destrocen. Una obra ya clásica de la psicología, -'Cómo tratar con personalidades difíciles' (ed. Arpa) de Christophe André y Francois Lelord- indica qué debemos hacer y qué no si nos topamos con uno. Para empezar ambos expertos recalcan que evitarlas es lo mejor porque su falta de empatía y su escaso miedo al castigo les hace muy difíciles de gestionar. Pero cuando es imposible ignorarles, nos aconsejan desconfiar de sus arranques de simpatía.

«Y debes sabes escuchar los testimonios desfavorables de aquellos que lo conocen desde hace más tiempo. Esta vigiolancia puede ahorrarte muchos inconvenientes». André y Lelord también aconsejan que les recordemos las veces que haga falta lo que no aceptamos (porque tienden a ignorar los límites) y reaccionar de inmediato si comenten alguna infracción (si trata de justificarse, hay que cortar la conversación de golpe, ya que a palabrería no hay quien les gane y las lecciones de moral las llevan fatal).

Otra clave para tratar con ellos: sé discreto con tu vida personal, suelen tener envidias y no hay que darles más información de la necesaria (para ellos es un arma, nunca te fíes). Por último, dos advertencias: no dejarse encandilar ni enternecer y mostrarles consideración. Sí, puede parecer raro esto, pero no lo es: ellos quieren conservar una buena imagen de sí mismos, por lo tanto debes criticar sus comportamientos pero no su persona y, para tanerles 'contentos' no estaría de más que mostrases aprecio por alguna de sus cualidades, como por ejemplo, su carisma. Nunca le humilles o desprecies porque no lo olvidará.