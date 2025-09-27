Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Amor en la oficina: ¿debemos revelarlo?

Los romances entre compañeros tienen sus riesgos... y sus códigos legales. Un experto nos ayuda con las dudas más habituales

Iratxe Bernal

Viernes, 26 de septiembre 2025

Casi cuarenta años de servicio y un cargo de la mayor responsabilidad no han librado a Laurent Freixe, hasta hace dos semanas consejero delegado de ... Nestlé, de un fulminante y mediático despido por ocultar que tenía un 'affaire' con una trabajadora de la multinacional. La inmediatez y contundencia con la que ha actuado la compañía ha dado que pensar a más de una pareja que comparte oficina sobre su futuro. Y también ha sembrado la duda en otras personas atraídas por algún colega. ¿Te pueden despedir por tener una relación con un compañero? ¿Puede la empresa prohibir a dos trabajadores salir juntos? ¿Y echarlos si no lo cuentan?

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  2. 2 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
  5. 5 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa
  6. 6 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
  8. 8 El este de la península, en vilo por lluvias intensas 
  9. 9 Valsequillo vibró con su Perro Maldito
  10. 10 El envejecimiento del profesorado acelera las jubilaciones: 4.330 desde 2020

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Amor en la oficina: ¿debemos revelarlo?

Amor en la oficina: ¿debemos revelarlo?