Gloria Zerhount y Kattalin Jauregi
Camareras«Regalamos paellas cuando acaba el verano para celebrarlo»
Un verano a la última ·Responsable y camarera del bar localizado junto a la piscina municipal de Labastida, entre los viñedos de Rioja Alavesa, tratan de hacer el verano mejor a todo el que se acerca: «La gente es muy maja»
Ramón Albertus
Jueves, 7 de agosto 2025, 23:20
A Bochra Zerhount (48 años) todos la conocen como Gloria. Es cocinera, camarera y lleva tres veranos como jefa del 'chiringuito' de la piscina municipal ... de Labastida, donde reside. Nació en Bani Malal, Marruecos, y lleva dos décadas en España, una de ellas en Rioja Alavesa. La joven vasca Kattalin Jáuregui (Legazpi, 24) es una de las empleadas que veranea y trabaja tras la barra en ese mismo bar. Allí ha empezado a atender comandas, servir jarras heladas y de paso ahorrar algo. «Es el único sitio en Rioja Alavesa en el que se piden más cervezas que vino», comentan desde una comarca rodeada de viñedos.
- ¿Cómo lo lleváis?
- Gloria: Bien, aunque sea trabajar para gente que está de vacaciones.
- Kattalin: Es verdad que estás viendo a todo el mundo disfrutar, y tú detrás de la barra.
- ¿Qué horario tenéis?
- G.: Todo el día. Desde la mañana hasta las ocho y media está abierta la piscina, pero también servimos cenas.
- K.:Yo hago cuatro horas y libro.
- ¿Tenéis tiempo para un baño?
- G. Yo, el año pasado, ni uno me di. Este año, alguno por la mañana, antes de que abra el bar y empiece a entrar la gente.
- K.: Yo, depende del día, después del turno.
- ¿Qué es lo que más os piden?
- K.: Paellas, platos combinados… la verdad es que la paella que hace Gloria está buenísima.
- ¿Cuál es el plato estrella?
- K.: La paella. ¡Hasta la hacemos por encargo!
- ¿Y la bebida más demandada?
- G.: Más cañas que vino. Hace calor, y nosotros ponemos las jarras muy frías. Hay un congelador solo para eso. El tinto de verano también gusta mucho y nos dicen que está más bueno que en cualquier otro sitio.
- Será porque el vino es de Rioja Alavesa.
- K.: Eso siempre. Ni hace falta que lo pidan.
- ¿Cuántos vasos se pueden llenar a lo largo de un día?
- G.: Demasiados, creo (risas). Sobre todo los domingos y al mediodía.
- ¿Tenéis muchos clientes habituales o cambia cada año?
- G.: Suele ir cambiando. Unos han venido del 15 de julio al 1 de agosto, otros eligen del 15 de agosto hasta final de mes. Se despiden, te dan las gracias. La gente es muy maja. Aunque siempre hay un 10% que te puede fastidiar el día…
- ¿En qué sentido?
- G.: Hay quien tiene mucha prisa y todo el mundo tiene hambre a ciertas horas. Un domingo llegamos a dar 282 comidas. Estuvimos hasta las cinco y media de la tarde. Fue porque con la celebración de la Batalla del Vino de Haro (un pueblo a 7 minutos en coche) cerraron la piscina de allí y vino la gente. ¡No podíamos más!
- Más de uno ni siquiera pisará la piscina y se quedará en la terraza.
- G.: Eso pasa sobre todo cuando la gente viene a comer, pero...
- K.: Al tener la piscina tan cerca hay muchos que antes o después se meten.
- Gloria, siendo de Marruecos, el calor no lo llevarás tan mal.
- G.: Soy de un pueblo llamado Bani Malal en el que el otro día hacía 48 grados. Imagínate. Llevo aquí 20 años y he vivido en Guadalajara, en Ezcaray, ahora en Rioja Alavesa, pero no tiene comparación.
- K.: Yo soy de Legazpi (Gipuzkoa). Estudio la carrera en Girona y vengo a trabajar y veranear aquí.
- ¿Cuál es el truco para sobrevivir a una ola de calor?
- K.: ¿Para nosotras o para la gente que se ahoga? (risas)
- Para eso están los socorristas. Para vosotras.
- G.: Beber agua y el ventilador...
- K.: Yo igual. Y no quejarme. Si lo hago, Gloria me mira mal (risas).
- ¿Cómo es un día en la cocina con 35 grados?
- G.: ¿35? ¡Eso son 50 en cocina! Se lleva como se puede, pero estoy acostumbrada. Llevo muchos años sin parar.
- K.: Yo empecé a trabajar el año pasado como camarera y he repetido.
- Buena señal. ¿Fue bien esa primera toma de contacto?
- G.: La primera semana siempre es un poco desastre para quien nunca ha trabajado en el bar, pero es lo normal.
- K.: Con ella se aprende fácil.
- ¿Qué hacéis el último día de trabajo? ¿Lo celebráis?
- G.: Es el 31 de agosto, otros años hemos invitado a los clientes. Hemos regalado raciones de paellas y nos hemos despedido. La gente se emociona. Este año no sé si lo haremos... no quiero que se acostumbren.
- Cerca tenemos algunos hoteles de lujo y bodegas conocidas mundialmente. A Brad Pitt se le vio el año pasado por Rioja Alavesa. ¿Pasan famosos por estas terrazas?
- G.: No me acuerdo, pero sí que han venido algunos. Sobre todo vascos.
- Nombres, nombres...
- G.: No te voy a decir por si luego lo pones y nos preguntan por qué lo hemos dicho (risas). Que venga todo el que quiera.
