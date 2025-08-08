Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 8 de agosto de 2025
Gloria y Kattalin, en el bar de las piscinas de Labastida. Igor Martín

Gloria Zerhount y Kattalin Jauregi

Camareras

«Regalamos paellas cuando acaba el verano para celebrarlo»

Un verano a la última ·

Responsable y camarera del bar localizado junto a la piscina municipal de Labastida, entre los viñedos de Rioja Alavesa, tratan de hacer el verano mejor a todo el que se acerca: «La gente es muy maja»

Ramón Albertus

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:20

A Bochra Zerhount (48 años) todos la conocen como Gloria. Es cocinera, camarera y lleva tres veranos como jefa del 'chiringuito' de la piscina municipal ... de Labastida, donde reside. Nació en Bani Malal, Marruecos, y lleva dos décadas en España, una de ellas en Rioja Alavesa. La joven vasca Kattalin Jáuregui (Legazpi, 24) es una de las empleadas que veranea y trabaja tras la barra en ese mismo bar. Allí ha empezado a atender comandas, servir jarras heladas y de paso ahorrar algo. «Es el único sitio en Rioja Alavesa en el que se piden más cervezas que vino», comentan desde una comarca rodeada de viñedos.

Espacios grises

