«No tengo redes sociales personales»

Javier Sáenz de los Terreros (Pamplona, 1982) es el responsable de comunicación digital del Museo del Prado. Su trabajo ha llevado a la bicentenaria pinacoteca ... a 'conquistar' millones de pantallas alrededor del mundo. A través de redes sociales integra el museo en la vida cotidiana de miles de personas. «Hay quienes nos ven planchando, desayunando o desde el baño. El Prado debe estar donde esté el público» afirma risueño el artífice de una revolución digital que tiene «siempre» abierto el museo.

– Trabaja para que los demás disfruten del ocio en cualquier momento y lugar.

– Sí. Para introducir el Museo del Prado en la vida cotidiana de la gente. Nos ven en directo desde cualquier sitio. Cuando alcanzamos el millón de seguidores en Instagram, pedimos que nos enviaran vídeos desde donde nos vieran. Llegaron desde oficinas, cocinas, del metro, yendo al trabajo e incluso desde el baño. Ahí también puedes disfrutar de 'Las Meninas'.

– ¿La visita digital ha superado a la presencial? ¿El Prado es un influencer?

– Sí. Apostó pronto por lo digital y con éxito. Ver 'Las Meninas' en vivo es incomparable. Pero la visita digital es complementaria y muy poderosa. No todo el mundo puede venir al museo por motivos geográficos, económicos o sanitarios y podemos llegar muy lejos, a otros países, a otras realidades.

– ¿Cuántos seguidores tienen?

– En Instagram superamos los 1,3 millones. Sumando todas las plataformas, superamos los 5 millones.

– ¿En qué redes están presentes?

– Instagram, Facebook, TikTok, X, BlueSky, YouTube y LinkedIn. La más activa es Instagram, donde cada mañana, diez minutos antes de la apertura del museo, hacemos una transmisión en vivo. Hablamos de obras concretas, anécdotas del museo o de moda, botánica o medicina. Siempre con rigor, pero con un lenguaje cercano y accesible. Invitamos a conservadores y restauradores del museo o a profesionales, como Lorenzo Caprile, si toca moda.

– ¿Desconecta fuera del trabajo o sigue pegado a las pantallas?

– Desconecto por completo. No tengo redes sociales personales. Profesionalmente, son una herramienta potentísima, pero en mi tiempo libre me libro de las pantallas. Prefiero leer, pasear, estar con mi familia y cuidar las plantas.

– ¿Limita el uso de pantallas a sus hijos?

– No lo necesito. Las usan de forma moderada. No soy estricto, pero el tema me preocupa.

– ¿Velázquez, Goya, El Bosco?

–Goya no me gustaba tanto antes y ahora me fascina. Velázquez y El Bosco son inagotables, pero Goya me ha ganado al redescubrirlo.

– ¿Cuál es el secreto de 'Las Meninas'.

–Tiene algo magnético. Cada vez que estás frente al cuadro, te sorprende. Es como si te hablara. Pensé que acabaría cansándome, pero cada día me gusta más.

– ¿Cómo producen los vídeos?

– Usamos un teléfono Samsung con estabilizador y micrófono. Empezamos de forma muy artesanal, con un palo de 'selfie'. Poco a poco hemos mejorado, pero intentamos mantener la producción sencilla, auténtica.

Seguidor de Rosalía

– ¿Un trabajo placentero?

– Es una suerte. Aprendes mucho cada día. Hace nada hicimos un vídeo de Veronés con música veneciana de su época. Despertarte con eso es maravilloso.

– ¿Hay críticas a su trabajo digital?

– En general, la acogida es excelente. En X hay más polarización, pero Instagram es un espacio muy amable. A veces hay debate sobre las fotos, pero el museo ya tomó la decisión de prohibirlas, así que ese debate está zanjado.

– ¿Ve lo que hacen otros museos?

– Sigo al British, al Louvre al MET... y también a creadores jóvenes, como Rosalía. Hay mucho que aprender fuera del mundo museístico. La creatividad digital no tiene límites.

– La audiencia de más edad ¿cómo reacciona a estas iniciativas?

– Con entusiasmo. Muchas personas mayores han abierto Instagram solo para ver nuestros directos. Tenemos vídeos de sus nietos diciendo: «Mira, mi yaya está viendo el Prado desde casa». Es emocionante.

– ¿Quiénes son los seguidores digitales más fieles?

– Tenemos una gran comunidad en Latinoamérica, en especial en México, Argentina y Chile. Por eso siempre adaptamos el lenguaje para que todos puedan entender nuestras referencias históricas y culturales.

– ¿Siempre ha estado en el mundo de la cultura?

–Sí. Antes de llegar al Prado en 2012 trabajé en producción teatral y en marketing cultural. Desde 2017 llevo la comunicación digital del museo.

– ¿Dónde irá de vacaciones?

–A Hondarribia.