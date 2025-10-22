Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 22 de octubre de 2025

'Six seven', MOS.. y otros códigos secretos que usan tus hijos con los amigos para que no te enteres

Ahora que ya habíamos aprendido 'bugueado' y de 'chill' llegan nuevas expresiones en clave para desesperación de padres y profesores

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Martes, 21 de octubre 2025

Da igual lo que les preguntes porque su respuesta va a ser siempre la misma: 'six seven'. ¿Qué tal te ha ido? 'Six seven'. ¿Tienes ... deberes? 'Six seven'. ¿Vas a salir? 'Six seven'. ¿Lo has entendido? 'Six seven' ¿Qué día es la excursión? 'Six seven'. Pero, ¿qué demonios significa esa expresión con la que niños y adolescentes contestan a cualquier pregunta que les hagas para desesperación de padres y profesores? Ahora que ya nos habíamos acostumbrado –e incluso aprendido– el significado de palabras como 'bro', 'de chill', 'bugueado', 'de una', 'prime' o 'pec', llega una nueva actualización con la que no contábamos y que nos vuelve a pillar 'en bragas', que diríamos los padres de esos chicos.

