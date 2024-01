Obvio, 'bro', 'servir coño', no me renta, 'estoy de chill'... 50 términos para entender a la Generación Z

Tuvo mucha repercusión una de aquellas imágenes grabadas en las manifestaciones contra el Gobierno por la Ley de Amnistía donde un joven acusaba a la Policía de agredirles «por 'putodefender' a España». Se trata de una de las fórmulas favoritas de los chavales, colocar 'puto' como prefijo para enfatizar: esta canción me 'putoflipa' o me 'putoencanta'. También emplean sufijos, como 'tío': 'papatío' o 'mamatío', déjame terminar de jugar.

Si tiene adolescentes cerca es muy fácil que les haya oído cuando están 'online' con sus 'bros', perdón, amigos, gritando palabras y frases que no pertenecen al lenguaje habitual. 'Bro' es la abreviatura del inglés brother, hermano, y 'pana', un vocablo aceptado por la RAE: «en Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela la emplean como amigo, camarada, compinche», robada también al inglés, al parecer de 'partner' (socio, compañero). Bien, pues ahora, además de en esos países, se escucha en nuestras casas, junto a cierta tendencia a acabar todo en i: holi, oki, guapi, tonti...

Hablamos de jerga juvenil, todas las generaciones de este siglo o el pasado han creado la suya en mayor o menor medida, aunque en este caso más influenciada por el inglés mezclado con el español de las canciones latinas que copan el panorama musical. Contribuye también la influencia de las redes sociales y el avance de las tecnologías –muchos términos provienen del argot informático–.

Ahora, la generación Z (de mediados o finales de los años 90 a finales de los 2000) no puede pasar sin palabras como 'crush' (amor platónico), 'cute' (mono), 'cringe' (grima o vergüenza ajena), 'random' (algo impredecible, aleatorio), o LOL (para expresar risa a carcajadas, acrónimo de Laughing Out Loud). Todas ellas en inglés, aunque no suponga un mayor conocimiento de este idioma. Mayores y jóvenes emplean hoy sin problema el 'sorry' (perdón),'gym' (gimnasio), 'ok' (vale), 'influencer' (creador de tendencias), 'youtuber' (creador de contenidos en YouTube) o 'streamer' (que trasmite en directo).

¿Alguien recuerda cuando 'guay' apareció en nuestras vidas? Se desconoce su origen –aunque algunos apunten a que proviene de la palabra utilizada para publicitar y vender hachís 'del bueno'–. Sigue empleándose, pero predomina 'cool' o 'nashy', algo muy bueno, estupendo, que mola (otra palabra que llegó en los 80 para quedarse).

Es indispensable saber que a alguien que es bueno en algo se le dice 'pro' (de profesional). Normalmente 'crack' solía ser maestro, experto, aunque si quien lo dice es un chaval supone casi lo contrario, pringado o matado. Con 'haters' denominan a esos que no aportan cariño precisamente en las redes sociales (viene de 'hate', odio), al igual que 'trolls'. Y dicen 'tener muchos likes', que es cuando das a 'me gusta' en facebook, instagram u otras redes sociales. Una compleja: 'siete veinticuatro' para expresar todo el rato, las 24 horas de los 7 días de la semana. Como quien se ha pasado la jornada con los videojuegos, un 'viciado' que ha jugado 'pila', es decir, mucho.

'Servir coño' o 'estar de chill'

Hay muchas otras palabras del castellano que se emplean con asiduidad, como 'obvio' en vez de claro. Muletillas como 'tipo' o 'en plan', sustitutas de por ejemplo o como. Usan 'rata' o 'mierder' para designar a alguien indeseable, o 'sapo' para un chivato. 'Malro' o 'buenro' son mal rollo y buen rollo, por abreviar. Si dicen 'lo mítico' seguramente estarán queriendo decir lo típico. ¿Y si sueltan 'mucho texto'? Te están llamando pesado, es hora de callarse. Una de las expresiones reina es 'me renta' o 'no me renta', para decir que algo me compensa, me vale la pena... o no. Es una de las más usadas, así como 'estar de chill', sentirse a gusto, tranquilo, relajado, como en un 'chill out'.

Más acrónimos, 'PEC', de un castellano claro y antiguo, Por El Culo. Se usa para expresar que algo gusta muchísimo, que encanta, como la serie de moda que uno se traga entera: esto es PEC o me gusta tanto que me lo metía ahora mismo PEC. En la misma onda encontramos 'servir' o 'servir coño' para alguien que ha hecho algo muy bien: Aitana ha servido en el concierto, o ha servido coño. Suele intercambiarse por 'cunty', de 'cunt', coño: lo más cunty ha sido cuando ha cantado tal tema.