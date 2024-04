¿Por qué debes leer a tu hijo en voz alta desde bebé?

La edad ideal para iniciarse en la lectura son los seis años

Esta es una de la polémicas más habituales en la educación, ¿a qué edad deben empezar a leer los niños? Hasta hace pocos años, los colegios comenzaban este proceso en Infantil –entre los tres y los cinco años–, pero ahora hay unanimidad entre los expertos: se debe esperar al primer curso de Primaria (seis años).

«En los últimos diez o quince años, la mejora de las investigaciones neurocientíficas, basadas en imágenes de resonancia magnética de la actividad cerebral, ha podido demostrar que muchos niños hasta los cinco o seis años no están cognitivamente preparados para el proceso lectoescritor», apunta Asier Romero, profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Aprender a leer «no es un acto espontáneo como puede ser el de hablar, en el que otras personas sirven de modelo y los niños actúan por imitación.

Leer requiere unas prácticas educativas concretas, por lo que hay que cumplir unos requisitos previos de maduración neurológica», ahonda la psicoterapeuta infantil Amalia Gordóvil. Y sin esa maduración de las áreas cerebrales vinculadas a las funciones del lenguaje, memoria y atención, no pueden hacer frente al reto lector y corren el riesgo de «generar frustración, falta de autoestima y ausencia de motivación por el aprendizaje», alerta Romero.

Estos argumentos científicos motivaron que los responsables educativos decidieran retrasar el proceso hasta el primer curso de Primaria, aunque aún algunos colegios lo mantienen en Infantil como gancho. «Hay centros que lanzan mensajes garantizando que los alumnos acabarán la etapa de Infantil sabiendo leer perfectamente, lo que atrae a muchos padres, pero no se debe forzar una maquinaria cuando no está a punto», insiste Gordóvil, docente en la Universitat Oberta de Catalunya. En cualquier caso, los expertos insisten en que aprender a leer antes o después no tienen nada que ver con la inteligencia.