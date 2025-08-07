Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Torre Eiffel crece varios centímetros en verano

Esta expansión por el calor también hace que el monumento se incline ligeramente hacia el lado opuesto al sol

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 6 de agosto 2025, 23:17

¿Sabías que la Torre Eiffel de París no mide lo mismo todo el año? Resulta que este monumento, de 132 años y emblema indiscutible ... de la capital francesa, varía de tamaño según las estaciones. Bueno, en realidad, es más según la temperatura. La torre se eleva hasta los 330 metros de altura gracias a sus antenas de transmisión de radio y televisión, pero en verano puede llegar a ganar hasta 15 centímetros debido a que la estructura metálica del monumento «se adapta a las condiciones climáticas parisinas», según explican en su propia página web.

