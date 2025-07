'Game Boy': La consola portátil que entretuvo los veranos a toda una generación

Cuando Game Boy, la mítica videoconsola portátil, llegó al mercado español en septiembre de 1990, nadie sospechaba que se convertiría en todo un fenómeno social. ... Pero lo hizo, claro que lo hizo:el verano siguiente, los niños cambiaron las ahogadillas y los castillos de arena por quedarse debajo de la tumbona, aporreando botones.

La posibilidad de jugar en cualquier parte, sin necesidad de televisor, marcó las vacaciones de toda una generación de chavales (desesperados, eso sí, por conseguir pilas a cualquier precio). A los padres se les veía poco convencidos de que aquel cacharro pudiese hacer bien a sus retoños, pero ellos también acabaron sucumbiendo frente a la propuesta de Nintendo.

Buena parte de culpa la tuvo 'Tetris': encerrar su adictiva fórmula en uno de los cartuchos intercambiables de la máquina (e incluirlo gratuitamente en su paquete de lanzamiento) fue el golpe de efecto perfecto para hacer de Game Boy la plataforma predilecta alrededor del globo. La de su creación es además una historia curiosa: no habría visto la luz si a uno de sus máximos responsables, Gunpei Yokoi, no se le hubiese encendido la bombilla a finales de los 70, mientras viajaba en tren. Observó con curiosidad cómo un hombre de negocios se entretenía jugueteando con su calculadora y pensó en una consola de videojuegos diseñada para llevarse en el bolsillo. La respuesta fue una gama de dispositivos provistos de pantallas LCD al estilo de las propias calculadoras, donde en lugar de números se proyectaban figuras predefinidas para generar cierta sensación de movimiento.

El éxito de la serie 'Game & Watch' fue tal que se despacharon más de 43 millones de unidades en todo el mundo (España incluida), lo que terminó dando pie a la propia Game Boy tras un desarrollo algo tortuoso: ciertos empleados de Nintendo pretendían una consola vanguardista, mientras que otros apostaban por un gadget de prestaciones comedidas, que no disparase los costes de fabricación. Finalmente se impuso esta última visión. Y fue una decisión acertada, a juzgar por los 88 millones de unidades comercializadas (119 si les sumamos las ventas de la consabida Game Boy Color, lanzada en 1998).

Invisible en la oscuridad

Porque, sí, la Game Boy original contaba con una pantalla monocromática que además no podía verse en la oscuridad, al contrario que portátiles de la competencia como la Game Gear de SEGA o la Lynx de Atari, mucho más potentes. Pese a ello, su precio económico, un acabado robusto y la posibilidad de jugar hasta 15 horas con cuatro pilas 'AA' hicieron que los consumidores dictaran sentencia en lo que se considera todo un 'David contra Goliat' de la industria tecnológica. Las ventas masivas hicieron el resto, pues no hubo desarrolladora de videojuegos que no quisiera lanzar cartuchos para la consola.

El catálogo de Game Boy rebasó así el millar de referencias, entre las que destacaban títulos tan populares como 'Super Mario Land', las entregas originales de Pokémon ('Rojo' y 'Azul'), 'Wario Land', 'The Legend of Zelda: Link's Awakening', 'Kirby's Dream Land' o la versión portátil del clásico 'Donkey Kong', entre muchos otros.

Hoy día, las consolas de bolsillo han dado paso a los juegos para móviles en las costas de toda España, pero todavía hay quien agradece a su Game Boy el hacerle más llevaderos aquellos viajes de vuelta a casa al atardecer, cuando era costumbre orientar la pantalla de la máquina hacia los últimos rayos del sol para vislumbrar a duras penas las tuberías del Reino Champiñón. También guardamos en la memoria el inútil aunque extendido hábito de soplar a los contactos de los cartuchos para que funcionasen correctamente. Son gestos de la infancia que nos llevan a un tiempo en el que la mayor de nuestras preocupaciones era recibir una pieza larga antes de que el 'game over' hiciera acto de presencia.