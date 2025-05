Estos son los errores más comunes (y que te pueden salir muy caros) al alquilar un coche

Carmen Barreiro Martes, 27 de mayo 2025, 23:28 Comenta Compartir

El mercado de los coches de alquiler está en auge. Y no solo porque se acerca la época de vacaciones y las reservas aumentan como ... la espuma –las previsiones apuntan a que este año se cerrará con 98 millones de turistas extranjeros– sino porque cada vez son más los conductores españoles que renuncian a tener vehículo propio y prefieren alquilar uno solo cuando lo necesitan. Es una cuestión de números. Ahora bien, es importante tener en cuenta una serie de factores para que la factura final no se dispare más de lo necesario y entre unas cosas y otras ya no nos compense. «Antes de firmar nada, es fundamental tener claros algunos conceptos como quién va a conducir el coche, el lugar de recogida, la política de combustible, además de la propia tarifa y todos los suplementos», insisten en el comparador Rastreator.

A veces nos apresuramos por miedo a quedarnos sin coche para la fecha que nos interesa, no nos fijamos bien en la letra pequeña y cometemos errores que nos pueden salir muy caros, «sobre todo en las reservas online», advierte Juan Luis Barahona, presidente de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (FENAVAL), que representa a más de 800 empresas y al 95% del sector por volumen de facturación. Estos son algunos de los errores más frecuentes que cometen los conductores a la hora de alquilar un vehículo. No leer bien el contrato Es más que evidente, pero se trata de uno de los fallos más comunes. Damos por hechas una serie de condiciones y después vienen los sustos. «Como ocurre con cualquier otro producto o servicio, es fundamental que leamos bien el contrato antes de firmar nada con la compañía», insisten en FENAVAL. Elegir un modelo de coche que no se ajusta a tus necesidades El modelo más demandado en nuestro país son los vehículos «compactos y urbanos». En este sentido, los expertos recomiendan alquilar un coche que se ajuste a las necesidades reales de las personas que lo van a usar para que no suponga un gasto extra de dinero: un utilitario suele costar aproximadamente la mitad que un familiar, por ejemplo. Desconocer las coberturas del seguro... y los extras «Estudia las cláusulas del seguro al detalle» para evitar sorpresas desagradables. «La póliza puede oscilar desde un seguro básico a terceros, en el que el conductor responsable del siniestro deberá correr con todos los gastos que se originen en el vehículo de alquiler; pasando por una póliza a todo riesgo con franquicia, donde, generalmente, el causante del accidente deberá asumir hasta 1.000 euros de gastos; hasta un seguro a todo riesgo, en el que es improbable que el conductor que haya causado el siniestro tenga que pagar», repasa Juan Luis Barahona. Mucho ojo también con los extras (sillita para bebé, gps, elevador...) y los suplementos (conductor adicional, horarios de entrega y recogida, combustible...) porque pueden disparar la factura. No informarse sobre el procedimiento en caso de accidente o avería Es importante conocer al dedillo la política de la compañía de alquiler en caso de avería, robo e incluso accidente para poder gestionar la situación de la manera correcta y evitar más problemas. «Es imprescindible tener a mano tanto los teléfonos de emergencia proporcionados por la compañía como el número de la póliza del seguro». No revisar el vehículo antes de salir Este es uno de los errores que más caros nos pueden salir. «Revisa bien el vehículo y documenta con fotos los posibles desperfectos que pueda tener tanto en el interior como en el exterior, especialmente en lo que se refiere a rayones o pequeñas abolladuras que pueden pasar desapercibidos para los trabajadores de las compañías de alquiler y que nos podrían ocasionar disputas al entregar el coche, puesto que nos las pueden achacar a nosotros. También es aconsejable hacer fotos en el momento de la devolución para que quede constancia de cómo se entregó realmente el vehículo», coinciden los expertos. Devolver el coche con menos combustible del acordado Incumplir este punto del contrato lleva aparejados importantes recargos. La norma general es que el vehículo se devuelva con la misma cantidad de combustible con la que se recogió, «pero cada compañía tiene sus propias normas en cuanto al repostaje de su flota y el usuario debe ajustarse a ellas». El concepto de kilometraje es otro de los factores que pueden modificar la factura. «Lo más habitual es que el conductor disponga del vehículo a su antojo, pero existe la opción de establecer un límite diario de desplazamientos para abaratar la tarifa. Pero, ojo, en este caso es muy importante hacer bien el cálculo porque el conductor tendrá que abonar a la empresa cada kilómetro que circule de más», precisan en Rastreator. Entregar el turismo fuera del horario fijado Otro de los factores a los que hay que prestar atención para no pagar de más es la hora de recogida y entrega del vehículo. «Las empresas de 'rent a car' cobran normalmente por franjas de veinticuatro horas, por lo que si se recoge el coche a las 17:00 horas se debe devolver a esa misma hora o antes. Si se entrega a las 19:00, por ejemplo, lo más probable es que nos cobren un día más de alquiler», advierten Rastreator. «Además, al estar fuera de horario podría suceder que si hay un incidente el seguro no se haga cargo debido a que el contrato ha vencido», añaden en FENAVAL. El lugar de recogida también afecta al bolsillo. Por regla general, sale mucho más económico recoger el vehículo en la oficina del aeropuerto que en la del centro de la ciudad. No declarar a todos los conductores Este punto también es importante porque el precio varía mucho en función de la edad y de la experiencia que tenga el conductor que va a alquilar. Cuanto más joven e inexperto sea, más cara será la tarifa que le cobran. Además, la mayoría de las empresas suele exigir que la persona que conduce tenga, como mínimo, entre 21 y 23 años y algunas, incluso, piden que tenga al menos 25. También pueden pedir al menos dos años de antigüedad del permiso de conducir. Lo más ventajoso desde el punto de vista del precio final es que figure como conductor la persona con más experiencia al volante. Cualquier daño ocasionado por un conductor no autorizado será responsabilidad exclusiva del titular del contrato.

