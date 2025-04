Cuidado con la épica del deporte: no eres un guerrero, eres un aficionado

Hacer deporte es muy sano, no vamos aquí a decir lo contrario. Pero no siempre nos lo tomamos así. Desde hace ya unos años, los ... grandes retos han dejado de ser cosa de unos pocos: todo el mundo quiere hacer una maratón, un ironman, una cicloturista de 200 kilómetros... Y aunque está muy bien tener esos objetivos, a veces nos jugamos más de lo que creemos para lograrlos.

Este fin de semana un joven de 35 años falleció cuando le faltaban 500 metros para cruzar la línea de meta de la Media Maratón de Madrid (son 21 kilómetros). Otro está muy grave tras sufrir un paro cardiaco en la misma prueba. Y en Bélgica, dos aficionados perdieron la vida por problemas cardiacos y un tercero tuvo que ser hospitalizado en la cicloturista que precede al Tour de Flandes, una carrera para profesionales que forma parte de los 'monumentos' del ciclismo.

Sin entrar en qué les sucedió a cada uno de ellos, no se puede negar que la pregunta queda en el aire: ¿el cuerpo no avisa antes del KO? «Los síntomas relacionados con la muerte súbita pueden ser muy inespecíficos y en ocasiones muy complicados de detectar hasta que se da el evento adverso», explica Markel Pérez, responsable de la Unidad de Medicina Deportiva de IMQ. Aun así, hay que estar atentos a algunos avisos como «dolor torácico, arritmias sostenidas, mareos, síncopes o presíncopes...», señala el experto. También a «signos de mala perfusión, como la cianosis o la palidez cutánea». Y ojo también si notamos una gran fatiga acompañada de «disnea, sibilancias, calambres que no cesen y no permitan continuar, claudicación de las extremidades inferiores…». Otro asunto a tener en cuenta es la climatología adversa, tanto por frío como por calor.

Prioridades «El esfuerzo y el apretar los dientes en el deporte no deben estar por encima de nuestra salud» Imanol Loizaga Entrenador de atletismo

En cualquiera de estos casos, hay que parar. «El deporte tiene que ir de la mano de la salud, sobre todo en el nivel en el que nos movemos el 99% de las personas que corremos una carrera. Y eso es compatible con esforzarse, con apretar los dientes... pero nunca debe estar por encima», reflexiona Imanol Loizaga, preparador físico y entrenador de atletismo. Sin embargo, «malentendemos la épica del deporte».

Estos días también se ha viralizado la imagen de una corredora de la Media Maratón de Ibiza a la que dos personas ayudan a entrar en meta porque sus piernas no le responden. «No pongo en duda si estaba preparada o no, porque todos podemos tener un mal día... Pero estos vídeos, porque no es el único, son atroces. Cuando ves a una persona así hay que llamar a las asistencias sanitarias primero», prosigue Loizaga.

Sin riesgo cero

Tras lo ocurrido en Madrid, Javi Guerra, campeón de España en Maratón en 2023 repetía en redes una recomendación que lleva años flotando en el aire: que nadie se meta en estos 'fregaos' sin haber pasado antes por la consulta de un médico que le dé el visto bueno. En muchos deportes es necesario presentar certificados médicos para federarte y hay carreras, como la maratón de París, que las piden antes de conceder los dorsales.

Por la consulta de Pérez pasan muchos aficionados para chequear su salud antes de ponerse manos a la obra con pruebas como éstas. «Muchos quizá vengan con el objetivo de optimizar resultados, mejorar rendimientos, etc. Otros, solo para conseguir el certificado de aptitud, pero mi trabajo es concienciar del principal objetivo de estos reconocimientos: evitar estos eventos adversos», señala. Y en eso, cree que se ha avanzado en los últimos años. Según su experiencia, esa supuesta «pérdida de respeto» a las pruebas de fondo no es tal. O no tan general.

- Una prueba de esfuerzo puede impedir que vivamos situaciones como las de estos días.

- Nos ayuda a documentar que una persona está preparada para una determinada actividad deportiva, y que pueda practicar dicho deporte de forma saludable y minimizando los riesgos, debido a que podemos detectar patologías que pueden predisponer a una persona a tener un problema cardiovascular como estos. Dicho todo esto, el riesgo nunca será nulo.

Conocerse y escucharse

Por esto último, también, además de pasar por la consulta de un médico deportivo, hay que entrenar con orden y concierto. No vale con coger los planes de cualquier sitio, seguir al influencer de turno... o peor aún, creer que lo mismo que corres 10 kilómetros, corres 20 o 30. Son preparaciones diferentes y niveles de exigencia distintos. «La gente quiere buscar sus propios límites y a veces empieza la casa por el tejado», remarca Martín Fiz, exatleta profesional y campeón de Europa y del mundo de maratón.

Preparación «La gente quiere buscar sus propios límites y a veces empieza la casa por el tejado» Martín Fiz Exatleta profesional y campeón de maratón

Las distancias cortas han perdido tirón porque «ahora parece que correr menos de una 'media' no tiene mérito» y no es así. Y para las largas es imprescindible entrenar, que no es solo hacer kilómetros, es «conocer tu cuerpo y reconocer las sensaciones que te transmite» más allá de lo que dice el pulsómetro. Y si lo que te está pidiendo es parar, para: «No salgas a correr o baja el ritmo, no pasa nada», señala el vitoriano. Y añade otra idea: «Los atletas que más se sacrifican son los aficionados. Yo he pertenecido a los dos campos y lo veo. El profesional se cuida, sabe cómo entrenar, qué comer... El amateur tiene que hacer vida laboral, familiar, social... y luego entrena».