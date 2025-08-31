Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vivir | Ocio

¿Aprovechas tu tiempo de verdad? Prueba el experimento de los vasos

Saber esto es básico para gestionarlo y sentirte pleno en tu día a día

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:09

Corta un folio en 48 trozos. Cada media hora, escribe qué has estado haciendo en uno de esos papeles. Redes sociales, charlar con amigos, trabajar, ... cuidar a los niños, hacer la compra, leer, ir al gimnasio, lo que sea. Al acabar el día coge unos vasos y clasifica esas tareas –familia, deporte, descanso, etc–. Cada papelito en su recipiente. Echa un vistazo general. El tiempo que dedicas a cada área de tu vida está ahí retratado. Eso fue tu día. ¿Estás satisfecho?

