Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 21 de agosto de 2025
Sabes que...

Más de 1.200 localidades celebran sus fiestas patronales el 15 de agosto

Profundamente arraigada en la cultura popular, la festividad de la Virgen ha trascendido lo religioso para convertirse en una de las citas más animadas del verano

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:04

El 15 de agosto, además de ser festivo nacional por el día de la Asunción de la Virgen María, es la fecha del año en la que más fiestas patronales se celebran en todo el país: concretamente, 1.205 localidades españolas se visten de gala ese día para celebrar una de las festividades más esperadas del calendario.

El pasado viernes, decenas de pueblos y ciudades festejaron a su patrona con verbenas, procesiones, trajes típicos y reencuentros con familiares y amigos. Declarado festivo nacional en toda España, el 15 de agosto conmemora el dogma católico de la Asunción de la Virgen, proclamado por el papa Pío XII en 1950. Según la creencia cristiana, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal. Esta festividad, profundamente arraigada en la cultura popular, ha trascendido lo religioso para convertirse en uno de los momentos sociales más animados del verano.

Desde pequeñas aldeas pirenaicas como Biescas hasta pueblos castellanos como Mota del Cuervo o San Román de los Montes, pasando por grandes ciudades como Madrid —con su Verbena de la Paloma— o Barcelona —donde el barrio de Gràcia se transforma en una fiesta de colores—, miles de personas se vuelcan en estos días con una mezcla de fervor, nostalgia y ganas de celebración. La coincidencia de esta festividad con el periodo vacacional convierte a muchos pueblos en destinos predilectos para quienes buscan volver a su infancia por unos días o, simplemente, disfrutar del ambiente.

Bares en las calles, peñas de amigos, actuaciones musicales, barracas y actividades para todas las edades hacen del 15 de agosto una fecha marcada en rojo en el calendario de millones de ciudadanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  3. 3 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  4. 4 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»
  5. 5 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  6. 6 Conducción temeraria en el Parque Nacional del Teide: la Guardia Civil sanciona a ocho turistas
  7. 7 Viera todavía no está para jugar y Jesé ya espera entrar en acción en Córdoba
  8. 8 Una mujer de 64 años resulta herida tras caer desde varios metros en Mogán
  9. 9 La Virgen del Pino lucirá el manto celeste recién restaurado
  10. 10 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Más de 1.200 localidades celebran sus fiestas patronales el 15 de agosto

Más de 1.200 localidades celebran sus fiestas patronales el 15 de agosto