Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Nutrición

Los ultraprocesados atacan el cerebro, pero... ¿es bueno vetarlos del todo?

Un estudio revela que 'lo prohibido' nos tienta más y que darse un capricho esporádico quizá sea el mejor remedio para no caer en el abuso

Amanda Sierra

Amanda Sierra

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:08

Escucha la noticia

3 min.

Es difícil resistirse a la oferta de alimentos ultraprocesados. Seguro que este verano hemos sucumbido más de la cuenta. Y ese relax en nuestros buenos ... hábitos alimenticios tiene consecuencias que ahora vemos rápidamente en la báscula: el Instituto Europeo de la Obesidad estima que llegamos a ganar hasta cinco kilos durante el periodo estival. Lo que nos preocupa ahora en septiembre suelen ser los michelines, aunque la acumulación excesiva de grasa en nuestro organismo –¡ay, esos chutes de ultraprocesados que nos hemos metido tienen mucha culpa!– va mucho más allá de lo estético: ya sabemos que está rotundamente demostrado que la obesidad incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, artrosis y algunos tipos de cáncer (como el de mama o el de colon), pero es que además, y de esto se habla muy poco, la obesidad afecta al cerebro. Sí, al cerebro.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  2. 2 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  3. 3 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  4. 4 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  5. 5 Detienen a dos mujeres cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II
  6. 6 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  7. 7 Las fechas clave del calendario escolar de Canarias: inicio y final de las clases y cuándo son las vacaciones
  8. 8 El Cabildo compra la parcela del colegio Montessori de Tafira para ampliar el Cecopin
  9. 9 Un simpa en una gasolinera destapa una organización ilegal compraventa de vehículos de alta gama
  10. 10 Cuenta atrás para aprobar la declaración de impacto del tren de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los ultraprocesados atacan el cerebro, pero... ¿es bueno vetarlos del todo?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Los ultraprocesados atacan el cerebro, pero... ¿es bueno vetarlos del todo?