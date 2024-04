El truco 6-1 para ahorrar con la comida que se ha hecho viral

Las expectativas de inflación en el sector de la alimentación son aproximadamente del 7%. Y tal y como están ya los precios... Lo que se dispara es la preocupación de los consumidores, que constatan que, de un tiempo a esta parte, pagan más y llenan el carro menos:se bromea diciendo que los 50 euros de ahora son los 20 de antes, vamos, que el dinero no 'rinde' igual en el súper. Por eso, todo el mundo anda buscando fórmulas y truquillos para ahorrar en comida y en las redes hay un buen puñado. Pero el que más viral se ha vuelto recientemente es quizá el método 6-1 del chef estadounidense Will Coleman. ¿En qué consiste? En hacer una lista de la compra semanal con seis apartados y que vaya de seis a una: 6 verduras, 5 frutas, 4 alimentos que proporcionen proteínas, 3 alimentos con almidón (patatas, pan, arroz, pasta), 2 salsas o cremas saludables para untar y 1 unidad de «algo divertido», es decir, un caprichito.

Fácil de recordar y, según explica el propio chef, una buena manera de organizarse. Ganas tiempo y, además, no compras ni de más ni de menos, según afirma. ¿Más ventajas?En su perfil de TikTok, que es donde explica su técnica, promete que también comeremos más sano, con menos precocinados.

La principal crítica que le hacen a esta fórmula es que, si no se es muy creativo, podemos terminar comiendo todas las semanas lo mismo y el aburrimiento –y esto lo saben los nutricionistas– es uno de los motivos por los que fracasan muchas dietas. Coleman siempre ha insistido en que se puede cambiar de verduras, aprovechando las que haya de temporada, y también ir variando de proteína para no cansarnos.Si a esto le unimos un pequeño esfuerzo para que las preparaciones sean distintas –unas veces ensaladas, otras cremas, revueltos, a la plancha, al horno, en revuelto o salteados...–, puede que la idea del chef no sea tan mala, ¿no? ¿Pegas? No incluye, por ejemplo, leche, café o aceite. Sí, se deja cosas fuera. Por eso, lo sensato si se quiere probar este método es contemplarlo como un esquema al que habrá que añadir un poco de 'fondo de armario'.

Sobre todo, lo que evitamos con el método 6-1 es comprar ese montón de cosas que no nos solucionan los menús semanales –dulces, salsas que solo usaremos una vez, galletas, bebidas azucaradas– que incrementan notablemente la cuenta y, en realidad, ni siquiera nos convienen. También nos obliga a planificar, algo que también nos va a ayudar a gastar menos y comer mejor.

La OCU estima que el gasto medio en comida de dos personas ronda los 100 euros semanales

«El método 6 a 1 nació de la necesidad de optimizar mi experiencia de compra –ha afirmado Coleman a la prensa anglosajona–. Frustrado por pasar demasiado tiempo en las tiendas, desperdiciar alimentos y exceder mi presupuesto, diseñé este método para simplificar». Tal y como ha explicado, la mayoría de las compras semanales cuestan, con el 6-1, de 75 a 85 euros para dos personas, es decir, en torno a unos 40 por cabeza. Teniendo en cuenta que organismos como la OCU estiman que el gasto medio mínimo en comida de dos personas ronda los 100 euros semanales (50 cada una), el ahorro puede ser del 20 %.

Una alternativa a la española

Veamos lo que opina Claudia Polo, 'influencer' culinaria y autora de 'Entorno', un libro para aprender a cocinar con lo que tenemos a mano. «Es un método que queda bien por escrito o en un vídeo, pero, llevado al día a día, no tengo claro si compone un menú completo. Coleman dice que así ahorra tiempo y evita pensar. ¡Pero para hacer una buena compra hace falta pensar!», indica Claudia Polo.

Así que Polo nos lanza una alternativa menos rígida: «Para hacer una compra optimizada, propongo contar con una base de despensa que solo se reponga cuando esté a punto de gastarse –todo lo que es producto en seco, conservas, etc.–. Y con la nevera, lo que sugiero es aplicar algo que en cocina se hace mucho, que es el método FIFO ('first in, first out'). Esto, traducido a la cocina cotidiana, sería sacar aquello que lleva más tiempo en la nevera, esas verduras que van a ponerse malas, lo que tiene más cercana fecha de caducidad… y utilizarlo antes que todo lo nuevo que se haya comprado. Una manera de hacerlo es colocar al fondo de la nevera lo que acabamos de adquirir en el supermercado y poner en el frente lo que lleve más tiempo, así lo usaremos antes y tiraremos menos comida (y esa comida es dinero, así que estaremos ahorrando)».

Para la experta, lo interesante es pensar en ideas de platos y menús con esas cosas que ya tenemos (a las que podemos incorporar ingredientes de la nueva compra). «Y, a la hora de ir a comprar, hacerlo teniendo en cuenta las personas que somos en casa y las veces que nos toca comer fuera… Y no dejarse llevar por paquetes enormes (a no ser que seamos muchos en casa), porque a la larga solemos acabar desperdiciando comida». ¿Algún truco más? Polo apunta que, si compramos carne y pescado, lo mejor es racionar y congelar «para que no se nos pase en la nevera».