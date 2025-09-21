Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los peligros de comer siempre lo mismo: llega el 'food pairing', mezclas sorprendentes (y fáciles) para no aburrirnos

Apúntate a esta tendencia culinaria y dejarás de comer todos los días los mismos platos

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Sábado, 20 de septiembre 2025

Escucha la noticia

3 min.

Siempre se ha dicho que 'uvas con queso saben a beso' o que 'con azúcar y miel hasta los caracoles saben bien'. Desde luego no ... son las primeras combinaciones que se nos ocurren cuando tenemos que preparar la cena, pero el refranero no se equivoca. La gastronomía vive básicamente de elaborar y mezclar diferentes ingredientes hasta conseguir el plato perfecto, ese que nos conquista por tener un sabor diferente a los que estamos acostumbrados, una textura que nos llama la atención o una combinación de alimentos que jamás hubiésemos pensado que funcionarían juntos y que, sin embargo, maridan a la perfección cuando los llevamos a la boca.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 576 euros (todo incluido) ante alquileres imposibles: crece la demanda de las residencias de la ULPGC
  2. 2 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  3. 3 Una menor migrante cuenta su experiencia en un centro: «Lo pasé muy mal, era una cárcel»
  4. 4 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  5. 5 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Aníbal Falcón campeón de España de corte de jamón y Cuchillo de Oro
  7. 7 Molino Buen Lugar: pasión y sacrificio para hacer el mejor gofio de Canarias
  8. 8 Open Arms, ¿Salvamento Marítimo a la carta? (II)
  9. 9 Ale García y su revés al sufrimiento
  10. 10 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los peligros de comer siempre lo mismo: llega el 'food pairing', mezclas sorprendentes (y fáciles) para no aburrirnos

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Los peligros de comer siempre lo mismo: llega el &#039;food pairing&#039;, mezclas sorprendentes (y fáciles) para no aburrirnos