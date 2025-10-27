Mercado 'veggie': más oferta, pero menos saludable

Ser 'veggie' en nuestro país en los tiempos que corren es mucho más fácil que hace diez años. Con un simple paseo por el súper ... de nuestro barrio nos daremos cuenta del gran número de productos veganos y vegetarianos que hay a nuestro alcance: desde hamburguesas a base de brócoli y arroz a patés de berenjena, pasando por sobrasada vegana, salchichas de tofu, bebidas vegetales de cualquier tipo...

Sin embargo, según el último informe The Green Revolution (algo así como la 'biblia' verde para saber cómo está el sector), elaborado por la consultora especializada Lantern, el número de personas que eligen este estilo de alimentación se ha estabilizado. En torno al 11% de la población mayor de 18 años es vegetariano, vegano o flexitariano (estos últimos son los que siguen una alimentación 'veggie', pero consumen de manera ocasional carne o pescado). ¿Es un mal dato? ¿Ha perdido fuelle lo verde?

En datos 4,6 millones de españoles mayores de 18 años se declaran vegetarianos (620.000), veganos (200.000) o flexitarianos (3,8 millones). Los pescetarianos son un 2% de la población adulta, un testimonial 0,2% más que hace un año. 75 % de los 'veggis' llevan al menos cinco años siguiendo este tipo de dietas, lo que demuestra que es un movimiento consolidado. 49 % de todos ellos han reducido el consumo de prodcutos 'plant based' y los ha sustituido por un mayor consumo de vegetales y legumbres. Se quejan de que son demasiado procesados.

Jaime Martín, fundador de Lantern, no lo ve así. Para él, este estancamiento no es producto de una falta de interés, sino «de varios factores» y destaca dos. El primero, la cartera. Y es que aunque en la cesta de la compra suben todos los frescos (verduras, frutas, carnes y pescados), no ocurre igual con el resto de productos. Y son los dirigidos a los 'veggies' los que más cuestan: «Son más caros que la alternativa animal», señala el experto. Esto en un contexto en el que «la gente está cuidando lo que gasta en el súper» tiene mucho peso en la elección de la dieta.

El segundo factor al que apunta Martín es todavía más curioso: la insatisfacción con la oferta de productos. No es que haya menos, al contrario. Según el último informe del Good Food Institute Europe, hecho en colaboración con Circana y el panel de hogares de Nielsen IQ, las ventas minoristas de alimentos de origen vegetal en España alcanzaron los 491,4 millones de euros en 2024 (último año del que se tienen datos), lo que representa un crecimiento del 6,6% respecto a 2023 y del 14,4% respecto a 2022. Y no fue por la inflación, es decir, porque costaran más caros, es que se vendieron más kilos: concretamente un 10% más.

Productos artificiales

Lo que parece que está fallando es la calidad. Según el informe de Lantern, «el 36% de los 'veggies' consideran que son productos muy artificiales, con ingredientes que no conocen muy bien y con listas largas de ingredientes». A la nutricionista Ikerne Vizcaino esto no le suena raro en absoluto. «Efectivamente, no todos los alimentos 'plant-based' son saludables. Lo mismo que unas salchichas de cerdo no son saludables, unas salchichas veganas ultraprocesadas es muy probable que tampoco lo sean». Y esto se nota en un mercado donde los consumidores han cambiado la dieta 'normal' por esta por una cuestión de salud. «Para los flexitarianos es su principal motivación», reconoce Martín.

– ¿Y para veganos y vegetarianos?

– Para ellos casi siempre el punto de entrada es la conciencia sobre el bienestar animal, pero a eso se añaden motivaciones de salud y de sostenibilidad.

En el mercado - Las alternativas a la leche y al yogur son las categorías que experimentan un mayor crecimiento en ventas: crecen un 5,2 y un 18,3%, respectivamente

- Las alternativas vegetales a la carne representan un mercado de 118 millones de euros.

Así que encontrarse productos ultraprocesados o con una lista de ingredientes de la extensión del Quijote es para los 'veggies' una 'red flag' de tamaño descomunal. ¿Nos la están intentando colar desde la industria alimentaria? Ni Martín ni Vizcaino afirman eso porque el error está en otro sitio, concretamente en la creencia de que lo 'veggie' es natural y bueno solo por serlo. «Una dieta vegana, vegetariana o flexitariana no tiene por qué ser más saludable que una omnívora, todo depende de los alimentos que consumamos y la forma de prepararlos», desliza la nutricionista. «Se puede ser vegano y alimentarse a base de bocadillos y patatas fritas... Eso equilibrado no es».

El fundador de Lantern asiente. «Claro que hay ultraprocesados que intentan replicar productos naturales de origen animal, pero dentro de las marcas las hay que cuidan más los ingredientes y los procesos que otras». Y de hecho, cree que la industria alimentaria «ha entendido que para que los productos de proteína vegetal crezcan deben producirse con ingredientes más naturales y conseguir sabores y texturas más atractivos».

Pero lo hagan o no, la última palabra la tenemos los consumidores y no podemos escurrir el bulto: hay que leer... fundamentalmente etiquetas. «Si vas a comprar una hamburguesa de brócoli y arroz, en lo que tienes que fijarte es en que esos sean los ingredientes que van primero en la lista. Luego, en la grasa que tienen y en si llevan o no azúcares añadidos, aunque esto último es algo más complejo», remata Vizcaino.