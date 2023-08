¿Dejarías seis meses sin lavar tu vaquero?

Julia Fernández Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

¿Te atreves a ponerte un vaquero durante seis meses y no lavarlo? Esto es lo que un marca de jeans propuso a sus seguidores hace ya algún tiempo. No era una campaña de márketing. O no solo. Era un reto con el que buscaban ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión