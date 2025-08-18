Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 18 de agosto de 2025
Rafael López Girón es Don Fluor en la cabina del DJ. Luis Carrión

Don Fluor DJ y productor musical

Un verano a la última
«Llevo muchos años luchando contra el algoritmo»

Don Fluor ·

Tiene trabajo todo el año, pero es en los meses del verano cuando su nombre se multiplica en festivales y fiestas de guardar

Daniel Vidal

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:09

La vorágine de los bolos de verano solo le ha dejado disfrutar de unos días de asueto en el pueblo de su pareja, en la ... pequeña localidad albaceteña de Bienservida, donde se ha perdido entre pinos, cantos de pájaros con muy pocos decibelios y tortas de manteca. Primer DJ de nuestro país en realizar una sesión de electrónica en directo junto a una orquesta sinfónica, Don Fluor (Albacete, 1976) recorre España durante todo el año a los mandos de su mesa de mezclas. Pero es en estos meses estivales cuando su nombre se multiplica en festivales y fiestas de guardar a lo largo y ancho del panorama nacional, a un ritmo de «doce bolos al mes». Desde Baleares a Murcia, donde vive, pasando por Málaga, Almería, su querida Comunitat Valenciana y las fiestas de El Bonillo, que no perdona ni un solo año. Y todo ello con una sola premisa: que la gente no deje de bailar –disfrutar, en definitiva–, ni un solo momento.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  2. 2 Hasta siempre, Atilio
  3. 3 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados
  4. 4 Atentos al tráfico este lunes: se corta un tramo de Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El Supremo ratifica la condena a dos empresarios canarios que estafaron 81.500 euros a una empresa
  6. 6 Buscan a Minerva de los Milagros A. P., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Nadie dijo que iba a ser fácil
  8. 8 Rescatada en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en Moya
  9. 9 Las Torres planta su protesta en La Barra
  10. 10 Las islas occidentales y Gran Canaria, en aviso amarillo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Llevo muchos años luchando contra el algoritmo»

«Llevo muchos años luchando contra el algoritmo»