Esta es la lista de la compra para prevenir el cáncer Los alimentos que no deben faltar en el carro del súper, según destaca la guía elaborada por la Asociación Española Contra el Cáncer

¿Qué hábitos puedes cambiar para prevenir el cáncer? Es la pregunta a la que responde la Asociación Española Contra el Cáncer con la Guía de Alimentación Saludable que acaba de publicar. «Es una iniciativa que nace para fomentar la adopción de una dieta más sana y, al mismo tiempo, concienciar sobre la reducción de factores de riesgo de desarrollo de esta enfermedad que afecta a dos de cada tres hombres y a una de cada tres mujeres a lo largo de la vida», detallan sus portavoces. Y hacen una reflexión para esta época del año: «Comer saludable no debería ser ese propósito de Año Nuevo que haces enero tras enero, sino que debe formar parte de nuestra rutina diaria».

El mensaje que quieren trasladar a la población es que lo que comemos es «un factor fundamental en la prevención», mucho más de lo que pensamos. «Hasta un 18% de los casos de cáncer serían evitables con la combinación de actividad física a diario y la adopción de una alimentación saludable», inciden. A pesar de esta evidencia, alertan, «en España más de la mitad de la población adulta española presenta sobrepeso u obesidad, factor relacionado estrechamente con el desarrollo de hasta ocho tipos de tumores».

La guía, desarrollada siguiendo las recomendaciones del 'Código Europeo contra el Cáncer', ofrece «herramientas sencillas» para que el consumidor aprenda a seguir una dieta sana. Incorpora un decálogo de consejos prácticos para la vida diaria –además de la dieta y ejercicio físico, dormir siete horas al menos y mantener el estrés a raya–. Y una iniciativa novedosa: una lista de la compra con «los alimentos saludables que no deben faltar». La campaña forma parte de la iniciativa 'Todos Contra el Cáncer', que tiene como objetivo rebasar el 70% de supervivencia en 2030.

VERDURAS Lechuga Coliflor Espinacas frescas Brócoli Calabacín Zanahoria Repollo Pimientos Tomates Cebolla FRUTAS Aguacates Arándanos Manzanas Fresas Naranjas Plátanos PROTEÍNAS Pescado blanco (gallo, merluza...) Salmón Huevos Atún, bonito Pollo Pavo LÁCTEOS Yogurt natural Queso fresco Leche CEREALES Quinoa Arroz integral Avena LEGUMBRES Y OTROS Garbanzos Lentejas Nueces Semillas de chía y lino Aceite de oliva virgen extra

Las 10 claves

Cuenta colores, no calorías. Come muchos colores de frutas y verduras, enriquecerás tus platos sin darte cuenta.

Bebe agua y evita el alcohol. Elimina también de la dieta los refrescos edulcorados y azucarados.

Grasas buenas de pescado, frutos secos, semillas y aceite de oliva. Reduce las saturadas, las 'malas' están en alimentos ultraprocesados, dulces, bollería, pizzas...

Indispensables las legumbres y cereales integrales. Entre los carbohidratos da prioridad a las legumbres, los cereales integrales, arroz integral...

Limita la carne roja. Elige proteínas naturales sin procesar (como pescado azul, pollo...) Limita las carnes rojas y evita todo tipo de embutidos.

Lácteos solo naturales. Yogur natural sin endulzar, ni con azúcar ni con edulcorantes. Huir de los 'postres lácteos'.

Haz deporte. Mantenerse activo es fundamental. El sedentarismo da lugar a sobrepeso y obesidad y está relacionado con las degeneraciones celulares y un mayor riesgo de cáncer.

Come 'rico'. Si no disfrutas con lo que comes es imposible mantener el hábito de una dieta saludable.

Duerme al menos 7 horas. Dormir poco tiene graves consecuencias sobre la salud. Es un factor de riesgo de obesidad.

Mantén el estrés a raya. Y si sientes que puede contigo, pide ayuda. Debilita el sistema inmunológico.