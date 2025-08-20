Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 21 de agosto de 2025
Vivir verano

Ligues de verano: he aquí 16 'tipos' que te te interesan

La personalidad determina el modo en que nos relacionamos en pareja

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:58

Escucha la noticia

4 min.

El verano es época propicia para conocer gente... y echarse algún ligue. Pocos consejos acepta un enamorado, pero no viene mal echar un vistazo a ... esta guía. He aquí 16 tipos de personas, el 'modelo Myers-Briggs', una de las clasificaciones de la personalidad más conocidos. Esther García Navarro, doctora en Ciencias de la Educación, explica en 'El libro de las 16 personalidades' (Arpa) cómo se relaciona cada una con el amor.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  3. 3 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  4. 4 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»
  5. 5 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  6. 6 Conducción temeraria en el Parque Nacional del Teide: la Guardia Civil sanciona a ocho turistas
  7. 7 Viera todavía no está para jugar y Jesé ya espera entrar en acción en Córdoba
  8. 8 Una mujer de 64 años resulta herida tras caer desde varios metros en Mogán
  9. 9 La Virgen del Pino lucirá el manto celeste recién restaurado
  10. 10 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ligues de verano: he aquí 16 'tipos' que te te interesan

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Ligues de verano: he aquí 16 &#039;tipos&#039; que te te interesan