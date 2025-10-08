Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir

Esta es la enfermedad que vacía las escuelas infantiles cada otoño

Pocos críos se libran de los virus a estas alturas del año y las salas de espera de los ambulatorios ya se empiezan a llenar de niños enfermos

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Martes, 7 de octubre 2025

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Apenas llevamos un mes de curso y la mayoría de los alumnos de las escuelas infantiles –y de los colegios e institutos seguro que también– ... ya se han tenido que quedar algún día en casa porque no se encontraban bien. Un clásico de esta época que, además, pone en jaque todo el organigrama familiar. Si no es por tos es por mocos y si no porque tienen fiebre, dolor de garganta... La cosa es que pocos críos se libran de los virus a estas alturas del año y las salas de espera de los ambulatorios ya se empiezan a llenar de niños con catarros, crisis asmáticas, covid... y, por supuesto, de casos de boca-mano-pie, una enfermedad súper contagiosa que vacía las aulas de las guarderías cada otoño y que suele asustar mucho a los padres, sobre todo a los primerizos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  3. 3 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  8. 8 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  9. 9 Operación Opson XIV: investigan a una empresa de Alicante por vender bananas como plátanos de Canarias
  10. 10 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Esta es la enfermedad que vacía las escuelas infantiles cada otoño

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Esta es la enfermedad que vacía las escuelas infantiles cada otoño