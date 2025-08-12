Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Germán, con su efímero arte en la arena de la playa. Lobo Altuna

Germán Cedano

Artista callejero
«Dibujé a Ara Malikian en la arena ¡con él presente!»

Un verano a la última ·

Llegó a San Sebastián para ganarse la vida siendo mimo, pero enseguida cambió la acera por la playa, donde sus dibujos conquistan a los traseúntes: «El público es muy generoso»

Andre Quispe

Lunes, 11 de agosto 2025

Sería complicado encontrar a alguien que no haya visto sus dibujos en la playa de La Concha, en San Sebastián. Germán Cedano lleva ocho años ... decorando la arena y alegrando el paseo con mandalas, palabras y personajes reales o ficticios dibujados con maestría. Como artista callejero se inició en Lima (Perú), y se consagró en España, primero en Madrid y, finalmente, en la capital guipuzcoana. Disfruta del mar y la vida cultural de la ciudad, y agradece la acogida que recibe su trabajo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto el vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde
  2. 2 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  3. 3 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  4. 4 Muere el árbitro canario Pedro Hernández, olímpico en Los Ángeles 1984
  5. 5 Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona
  6. 6 Detenidas tres personas e investigada otra por el crítico estado de un perro en Ingenio
  7. 7 La ola de calor pierde fuerza en Canarias pero continúa
  8. 8 Ramírez anuncia tres fichajes más y garantiza la continuidad de Mika Mármol
  9. 9 La historia de César, un salvadoreño deportado por Trump que termina en Fuerteventura
  10. 10 La UD Las Palmas refuerza su portería con la incorporación de José Antonio Caro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Dibujé a Ara Malikian en la arena ¡con él presente!»

«Dibujé a Ara Malikian en la arena ¡con él presente!»