Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 30 de agosto de 2025
Adobe Stock
Vivir verano

Después del 'body positive' llega el 'body neutrality': ¿sabes qué es?

Cómo acabar con la dictadura de los cuerpos perfectos en verano... sin morir en el intento

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:36

Escucha la noticia

5 min.

Todavía nos queda algo de verano y a estas alturas ya hemos visto en playas y piscinas cuerpos de todo tipo, incluido el nuestro. Y ... nos hemos comparado. Hasta quizá nos hemos agobiado en algún momento y nos hemos propuesto que ahora, cuando llegue septiembre, vamos a hacer dieta a tope y ejercicio en serio para tener un cuerpote tremendo el año que viene (que este ya está perdido para la causa). ¿Hemos entrado en esa rueda? La llamada 'operación bikini' lleva décadas impulsándonos a dar lo mejor de nosotros mismos para quitarnos esos kilos de más antes del verano y año tras año acaba la cosa... pues regular.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  2. 2 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  3. 3 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  4. 4 La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta
  5. 5 Raquel del Rosario: «Es un orgullo y un privilegio ser la pregonera de las fiestas del Pino»
  6. 6 Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía
  7. 7 Miles de personas convierten La Vará del Pescao en un mar de tradición y fiesta popular
  8. 8 Tres nuevas licencias de Urbanismo impulsan la renovación de Playa del Inglés
  9. 9 CANARIAS7 sortea 10 entradas dobles para ver a Antonio Orozco
  10. 10 Rescatan a un caballo que cayó por un barranco de 15 metros en Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Después del 'body positive' llega el 'body neutrality': ¿sabes qué es?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Después del &#039;body positive&#039; llega el &#039;body neutrality&#039;: ¿sabes qué es?